Gazzetta dello Sport: Max Verstappen doet wat 'ie wil met de RB19

"De Nederlandse wereldkampioen voltooit een historisch pokerspel in het Oostenrijkse weekend: de pole-position, de [pole in de] shootout, de sprintrace en de Grand Prix. Hij stopte zelfs twee ronden voor het einde om zachte banden te halen en het punt te pakken voor de snelste ronde van de race!", zo opent het raceverslag van Gazzetta dello Sport. De Italiaanse krant is wederom onder de indruk van het optreden van de Red Bull-coureur. "De uitblinker is Max Verstappen, een coureur die letterlijk alles doet wat hij wil met deze Red Bull in handen. De Nederlander won, of beter gezegd, domineerde, de GP van Oostenrijk." In Italië stelt men dat Verstappen in ieder geval van een andere categorie was.

Ondanks de tweede plaats van Charles Leclerc, is het medium niet enthousiast over de verrichtingen van Ferrari op de Red Bull Ring. De krant vindt met name dat de snelste raceronde een tik is voor de renstal uit Maranello. "Natuurlijk is de tweede plaats van Charles Leclerc niet iets om enthousiast over te worden. Helemaal als je tegenstander je een klap in het gezicht geeft door nog de snelste rondetijd te klokken. Dit betekent dat er nog werk aan de winkel is." Toch haalt men in Italië wel hoop uit P2. "De SF-23 vocht met eer en bevestigde het bandenmanagement dat we zagen in Canada. Dat is een goed voorteken voor de volgende dertien races." Een compliment gaat nog richting Carlos Sainz, die als vierde (door een tijdstraf viel hij enkele uren na de race terug naar P6, red.) over de streep kwam, nadat hij een "zwetende" Sergio Perez nog voor moest laten. "Carlos vermaakte met agressieve inhaalacties op Norris en Hamilton en door geweldig te verdedigen tegen Perez."

Sky Sports: Verstappen verstevigt greep op wereldtitel van 2023

Verstappen kwam in Spielberg voor de vijfde keer achter elkaar als winnaar over de streep en won al zeven Grands Prix in 2023. In Groot-Brittannië keek men toe hoe de Red Bull-coureur opnieuw domineerde op de Red Bull Ring. "Na winst in de sprintrace, handhaafde polesitter Verstappen zijn dominante vorm", zegt Sky Sports. "De Nederlander sloeg een gewaagde aanval van Leclerc in de openingsronde af, alvorens een safety car de baan opkwam om de rommel op te ruimen. Verstappen voerde vervolgens een perfecte herstart uit." Door het uitvallen van Nico Hülkenberg werd de virtual safety car ingeschakeld. De F1-kampioen besloot buiten te blijven. "Die beslissing leek aanvankelijk twijfelachtig, omdat andere auto's tijd leken te winnen door wel te stoppen, maar het maakte weinig verschil. De hoop dat Leclerc nog zou kunnen vechten, werd snel de kop ingedrukt. Verstappen kwam eenvoudig binnen DRS-bereik en ging in ronde 35 aan de Ferrari voorbij."

Uiteraard is er in het Verenigd Koninkrijk ook aandacht voor Mercedes, dat worstelde in Oostenrijk. Lewis Hamilton ging bij de start Lando Norris voorbij, maar kon niet bij de McLaren wegrijden en kwam zelfs onder druk te staan. "Terwijl Hamilton last had van de remmen, meldde Norris geregeld dat de zevenvoudig wereldkampioen track limits overschreed", gaat het verslag verder. De stewards gaven de 23-jarige coureur gelijk en gaven Hamilton een tijdstraf. "Na het inlossen van zijn straf, vroeg een gekrenkte Hamilton regelmatig via de boordradio of andere auto's werden bestraft voor dezelfde overtreding. Zijn geklaag over track limits en de tegenvallende W14 zorgde voor een geïrriteerde Toto Wolff, die riep te weten dat de auto traag was. "Mercedes neemt naar Silverstone nog meer nieuwe onderdelen mee. De verbeteringen zijn ongetwijfeld nodig om Hamilton tevreden te stellen, die nog steeds in onderhandeling is over een contractverlenging na het einde van het seizoen", besluit het verslag.

Video: Verstappen wint in Oostenrijk en pakte vijfde zege op rij

Bild: Zoals gewoonlijk winst voor Verstappen en Red Bull

"Red Bull racet naar thuiszege!", zo kopt het verslag van Bild. "Max Verstappen en Red Bull zijn simpelweg niet te stoppen. Het is Max' zevende zege dit seizoen en vijfde op rij en de negende voor Red Bull uit negen races. Dus eigenlijk was alles zoals gewoonlijk. Voor Red Bull, als Oostenrijks team, een emotionele zege." De Duitse krant merkt op dat Verstappen voor het eerst in drie Grands Prix de leiding afstond aan een andere coureur. "Tussen de 25ste en 35ste ronde lag de Nederlander een keer niet voorop! Na een pitstop lagen de twee Ferrari's voor Verstappen." Dit onderbrak een reeks van 249 ronden op rij aan de leiding, die sinds de Grand Prix van Miami begin mei werd ingeluid.

L'Equipe: Verstappen reed weer ver voor iedereen uit

De Grand Prix van Oostenrijk werd gekenmerkt door track limits. In totaal ontving de wedstrijdleiding meer dan 1200 meldingen. "De limieten op het circuit waren de 21ste factor in het Oostenrijkse weekend", schrijft L'Equipe, die vrijdag en zaterdag al zag dat veel tijden werden geschrapt. "Op zondag stond het droge circuit van Spielberg opnieuw bol van de waarschuwingen. Verstappen had echter geen last van de stewards. Nadat hij de agressie van Leclerc bij de start had weerstaan, reed de leider in het wereldkampioenschap zoals gewoonlijk met zijn auto ver voor die van anderen uit."

Alleen door een andere strategie verloor de Nederlander kortstondig de leiding. "Het gat tussen hem en de Ferrari's van Sainz en Leclerc werd snel gedicht", gaat de verslaggever verder. "De Red Bull-coureur, die comfortabel aan de leiding lag met nog drie ronden te gaan, had zelfs de luxe om bij zijn team te lobbyen om naar de zachte banden te wisselen en bij het vallen van de finishvlag het punt voor de snelste raceronde van Perez af te snoepen." De Franse krant was wel onder de indruk van de Mexicaan die als vijftiende begon en uiteindelijk derde werd. "Perez maakte het goed. Door een agressieve race wist hij naar het podium te klimmen. Door laat te remmen pakte hij de derde plek."

Video: De Grand Prix van Oostenrijk besproken in een nieuwe F1-update