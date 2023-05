Gazzetta dello Sport: Twee GP's in Monaco, beide gedomineerd door Verstappen

In de grootste Italiaanse sportkrant is er uiteraard veel aandacht voor de overwinning van Max Verstappen, die ondanks wisselende weersomstandigheden zijn hoofd koel hield voor zijn vierde overwinning van het seizoen. Vanwege de regenval later in de race concludeert de Gazzetta dan ook: "Er werden twee Grands Prix verreden in Monaco, eentje in het droge en een in de regen, maar uiteindelijk werden ze door dezelfde coureur gedomineerd: Max Verstappen." De redacteur van dienst zag Verstappen in de eerste fase van de race op zijn gemak weglopen bij Alonso en de rest van het veld. Toen de regen eenmaal kwam, zag hij Verstappen en Red Bull ook niet in de problemen komen. Zelfs een afwijkende keuze van Alonso door in de regen voor slicks te kiezen, kon de combinatie niet uit balans brengen: "Geweldige rit van Max, die ondanks het gladde asfalt niet crashte. En in de pits was Red Bull enorm kalm in het managen van het moment. Dit pakket is momenteel het beste en dat wordt vooral duidelijk door hoe men omgaat met de lastige momenten van een race."

De Gazzetta heeft natuurlijk ook uitgebreid aandacht voor de prestaties van de Scuderia. Charles Leclerc en Carlos Sainz moesten het in het prinsdom doen met de zesde en achtste plek en dat is volgens de dienstdoende redacteur te wijten aan twee factoren. "In de fase van de pitstops in de regen kwamen de roden later binnen dan alle anderen, mogelijk een aarzeling die hen duur kwam te staan. Maar het is ook waar dat de regen na de eerste pitstop arriveerde en dat hielp niet." De conclusie over de Scuderia is dan ook kort, maar krachtig: "Voor Ferrari was het een moeilijke race."

Bild: Meest ontspannen overwinning Verstappen van het seizoen

'Verstappen gewinnt Rutschpartie in Monaco' kopt het Duitse Bild boven het verslag van de Grand Prix van Monaco. Het glijfestijn verwijst natuurlijk naar de fase van de race waarin de regen het asfalt van in het prinsdom spekglad maakte, maar de start en de eerste vijftig ronden werden op een droge baan afgewerkt. Daarin zag de redacteur van dienst Verstappen geen enkel moment in de problemen komen: "Zelfs bij de start, de beste mogelijkheid om in te halen op het smalle stratencircuit, vormde niemand een bedreiging voor de Nederlander. Zelfs Fernando Alonso niet, die als tweede aan de race begint." De grootste uitdager van Verstappen is volgens Bild het bandenmanagement op de mediums, en daarna de fase in de regen. Het leidde tot de "meest ontspannen Grand Prix van het huidige seizoen" voor de Red Bull Racing-coureur en dus concludeert de krant: "Makkelijker wordt het niet."

Toch is er volgens Bild een moment geweest waardoor de zege van Verstappen in Monaco in gevaar had kunnen komen en dat was tijdens de ronde pitstops in de regen. Alonso werd in eerste instantie op nieuwe mediums op pad gestuurd, om een ronde later uiteindelijk toch naar intermediates te wisselen. Verstappen maakte alleen een pitstop voor intermediates en Bild denkt dat dit mogelijk van levensbelang is geweest voor de zege van de Nederlander. "Het was een fout die Alonso de overwinning had kunnen kosten. Met slechts één pitstop had hij voor Verstappen uit de pits kunnen komen."

Video: Verstappen kan verder zonder schade na touché met de vangrails

Sky Sports: Verstappen pakt totale controle in WK met 'supreme display'

Ook Sky Sports is lyrisch over de verrichtingen van Verstappen in zijn woonplaats Monaco. Zijn rit op weg naar zijn tweede zege in het prinsdom wordt in het raceverslag omschreven als een 'supreme display', al concludeert men ook dat de Nederlander harder voor zijn zege heeft moeten werken dan in de droge openingsfase van de race werd verwacht. "Met nog een derde van de race te gaan begon de regen te vallen om plotseling voor wat gevaar te zorgen, maar Verstappen reageerde met grote kalmte en toonde zijn uitstekende vaardigheden in natte omstandigheden, om uiteindelijk zijn voorsprong uit te breiden tot bijna 28 seconden toen hij onder de geblokte vlag door reed."

Voorafgaand aan het raceweekend waren er nog twijfels of Red Bull in Monaco wel over het beste pakket beschikte. "Die werden weggenomen toen Verstappen snel een gat naar Alonso opende", stelt de redacteur van dienst. Door de dreiging van regen af te wachten en zijn eerste stint te rekken, kon de Red Bull-rijder bij zijn bandenwissel meteen naar intermediates gaan. Toch liet Verstappen het tempo daarna niet zakken. "Misschien nam Verstappen daar wat onnodige risico's door zijn Red Bull over het circuit te laten glijden ondanks zijn grote voorsprong, maar hij ontsnapte aan meer aanrakingen met de muur terwijl hij verder aan de horizon verdween." De Britse zendgemachtigde zag Red Bull zodoende winnen op het meest uitdagende circuit van de eerste seizoenshelft, waardoor het "onduidelijk is waar de zegereeks ten einde komt". Ook heeft Verstappen nu de totale controle in het kampioenschap, "nadat hij vier overwinningen heeft geboekt ten opzichte van twee voor Perez op circuits die beter bij de rijstijl van de Mexicaan passen dan de meeste circuits die hierna op de kalender staan".

L'Equipe: Verstappen onbewogen door regen in lange, eentonige GP Monaco

"Zelfs de regen verstoorde de controle van Max Verstappen in de straten van Monaco niet", opent L'Equipe het raceverslag van de Grand Prix van Monaco. Over de race zelf was de dienstdoende redacteur van de grootste Franse sportkrant gezien de tussenkop 'een lange, eentonige GP' niet echt te spreken, maar het optreden van de regerend tweevoudig wereldkampioen kon hem wel bekoren. "Verstappen ging goed van start, had Alonso achter zich perfect onder controle en bepaalde meteen zijn eigen tempo." Het leidde tot een gezonde voorsprong ten tijde van de regenbui, die na ruim 50 ronden zijn intrede deed. De strategische fout van Alonso en Aston Martin bracht Verstappen vervolgens helemaal in het zadel op weg naar de zege. "De Nederlander profiteerde en breidde zijn voorsprong uit tot meer dan 20 seconden. Hij leidde het einde van de race rustig, onbewogen door de gebeurtenissen." Zijn 39e zege, waarmee hij Sebastian Vettel uit de recordboeken van Red Bull heeft gereden, leverde Verstappen een acht op als rapportcijfer.

