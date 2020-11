Internationale media over zware crash van Grosjean in GP Bahrein

Gazzetta: Grosjean leeft enkel en alleen nog dankzij een wonder

In Italië geen hoofdrol voor Ferrari of de zegevierende Hamilton, nee volop aandacht voor die immense klap in de eerste ronde. 'Grosjean vivo per miracolo' kopt de Gazzetta. Grosjean leeft nog dankzij een wonder. "De overwinning van Hamilton werd volledig overschaduwd door de verschrikkelijke momenten die de Franse coureur moest meemaken. Zijn Haas kwam frontaal in aanraking met de vangrails, brak in tweeën en vatte vlam. Gelukkig bleef hij bij bewustzijn, kwam hij in alle vlammen nog uit de gordels en klom hij zichtbaar aangeslagen uit de cockpit."

Het toont volgens de Italiaanse sportkrant aan dat de Formule 1 met de jaren steeds veiliger is geworden. "Het is bijna overbodig om te benoemen dat alle veiligheidsmaatregelen die voor de Formule 1 zijn bestudeerd, getest en ook geïntroduceerd van cruciaal belang zijn gebleken om het leven van Romain te redden. Dat geldt voor de frontale crashtests, de halo en ook voor de nieuwe gordelsystemen." Over de rest van de race kan men kort zijn: Hamilton toonde andermaal zijn klasse, Max Verstappen ontpopte zich tot enige uitdager en nationale trots Ferrari kon geen potten breken. "Ferrari stelde teleur, de gehoopte kracht qua race pace was er absoluut niet. De derde plek bij de constructeurs is daardoor nog verder uit zicht geraakt."

Bild: Onvoorstelbare beelden na horrorcrash in moderne F1

"Dat Grosjean dit ongeval heeft overleefd, staat eigenlijk gelijk aan een wonder", stelt men in het Duitse Bild ook. "De Haas-piloot komt er met tweedegraadsverbrandingen aan zijn handen en enkels vanaf en mag zich daar zeer gelukkig mee prijzen." Des te meer als je foto's van het wrak of überhaupt van de plaats des onheils bekijkt. "Zijn auto is volledig in vlammen opgegaan. Enkele seconden heeft Grosjean ook zelf letterlijk in een grote vuurbal gezeten. Nadat het vuur was geblust, werden de onvoorstelbare beelden pas goed zichtbaar. Zijn auto was finaal in tweeën gebroken, waarvan een groot deel volledig vastzat aan de verbrande vangrail."

De journalist heeft bijgehouden dat de Grand Prix in totaal 81 minuten stilgelegen heeft, alvorens de race weer kon worden hervat. Dat gebeurde trouwens met onvrede binnen Ferrari en daar kan Bild zich best iets bij voorstellen. "Na de Grosjean-crash raakte Sebastian Vettel meteen in een heftig duel verzeild met teamgenoot Leclerc. Hij wist ternauwernood een nieuwe aanrijding met de Monegask te voorkomen, die nogal roekeloos in een klein gat dook." Toch is dat allemaal bijzaak, net zoals de uiteindelijke winst van Hamilton. "Alles is op deze dag van ondergeschikt belang. Het enige belangrijke is dat Romain Grosjean deze horrorcrash heeft overleefd. De fans dachten er ook zo over en verkozen de Haas-piloot tot 'driver of the day'."

Sky Sports F1: Halo heeft zonder twijfel het leven van Grosjean gered

"Miracle fireball crash escape", zo vat het Britse Sky Sports de zaak samen. Naast ongeloof is er aldaar ook lof voor de halo die een niet te onderschatten rol in de 'goede' afloop heeft gespeeld. "Er bestaat zelfs geen enkele twijfel over dat hij dit zonder halo niet had overleefd", vertelt Sky-analist Damon Hill. "Het is bijzonder schokkend om zo'n incident te zien en het is een godswonder dat hij het nog kan navertellen", voegt de wereldkampioen van 1996 toe. Ook de marshals en FIA-mannen Alan van der Merwe en Dr. Ian Roberts krijgen lof toegezwaaid.

Lof is er bij Sky Sports overigens ook voor alle andere coureurs die de knop mentaal om konden zetten en de race voor hun rekening namen. "Hamilton was daarin weer super, net als zijn voornaamste rivaal Verstappen." De Nederlander was zelf niet bijster tevreden en kraakte de tactiek van Red Bull, maar de Britse journalist van dienst zag het anders. "Hamilton werd maar zelden bedreigd in zijn Mercedes, maar Verstappen was toch wel de enige concurrent die überhaupt nog een gooi naar de zege kon doen." Hoe dan ook, het is ook hier slechts een voetnoot in het hele verhaal. "De GP van Bahrein draaide alleen om Grosjean. Of zoals de winnaar en zevenvoudig wereldkampioen Hamilton na afloop zei: het had zoveel erger kunnen zijn."

L'Equipe: Impact van 53G, medical car binnen negen seconden ter plaatse

We sluiten traditiegetrouw af met de rapportcijfers van L'Equipe. Na de huiveringwekkende crash is het hoogste cijfer niet voor een coureur of team. Nee, de halo krijgt een 10. "Iedereen is unaniem, de meningen zitten na het ongeluk van Romain Grosjean allemaal op één lijn. Zonder de halo zou de Franse coureur waarschijnlijk zijn gestorven op het circuit in Sakhir", benoemt men de harde realiteit. "Het is absoluut waar dat Grosjean, wiens Haas deels door de vangrail schoot, zonder halo niet zou zijn ontsnapt met slechts een paar brandwonden. De halo werd eerst nog bekritiseerd, maar vanaf nu kan deze nooit meer in twijfel worden getrokken."

Ook L'Equipe spreekt van een wonderbaarlijke afloop, des te meer omdat men al enkele cijfers op de weerzinwekkende crash kan plakken. "Een vreselijke crash voor Grosjean. Zijn Haas vloog in brand na een impact van 53G." Dit onderstreept de enorme impact van die frontale klap op de vangrail. De veiligheid van de moderne Formule 1-auto's is daarmee aangetoond, al mag de menselijke steun ook niet vergeten worden in de Franse sportkrant. Zo hebben Van der Merwe en Roberts opperbest gepresteerd. "Slechts negen seconden nadat de Haas was gecrasht, kwamen zij al aan op de plek van het ongeluk en gingen ze ook zo dicht als mogelijk naar het brandende wrak toe. Na 28 seconden hadden ze Grosjean al helemaal in veiligheid gebracht."