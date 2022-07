Dit schrijven internationale media over de crash van Leclerc

Sky Sports: Het ging zo goed, totdat het niet meer goed ging

De conclusie in Engeland na de zegetocht van Max Verstappen en de pijnlijke uitvalbeurt van Charles Leclerc is duidelijk: “Verstappen heeft een enorme stap gezet richting prolongatie van zijn Formule 1-titel.” Uiteraard draait het vooral om de fout van de Monegask, die op dat moment alle touwtjes in handen had. “Het ging allemaal zo goed voor Leclerc, totdat het niet meer goed ging”, opende het raceverslag bij Sky Sports. “De 24-jarige betaalde de prijs voor wat tot op heden zijn indrukwekkende carrière geplaagd heeft: fouten. “Leclerc leek alles onder controle te hebben nadat hij een aanval van Verstappen in de beginfase afsloeg. Vervolgens nam zijn race - en zijn titelaspiraties - een enorme wending met een onnodige fout. De Monegask verloor in bocht 11 de controle over zijn Ferrari en spinde in de bandenstapels. De uitverkochte tribunes hapten naar adem en Leclerc slaakte op de boordradio een hevige emotionele kreet.”

Waar verliezers zijn, zijn ook winnaars. En die luisterde naar de naam Verstappen. De Nederlander kan zijn tweede titel al ruiken. “Verstappen liet deze kans natuurlijk niet aan zich voorbijgaan. Na een perfecte herstart controleerde hij de race en kende de rest van de middag vrijwel geen tegenstand. Er is een van de grootste F1-comebacks aller tijden nodig om hem nog van zijn tweede titel af te houden.”

Video: Charles Leclerc crasht op Paul Ricard

Bild: Crash-Chaos bei Ferrari

‘Crash-Chaos bei Ferrari’ staat er in chocoladeletters boven het raceverslag van het Duitse Bild. De opening van het artikel is veelzeggend: “Alles verliep volgens plan voor Charles Leclerc. Toch luisterde aan het einde de winnaar naar de naam Max Verstappen…” Ook in Duitsland spreekt men van een onnodige en zeer kostbare fout van de Monegask: “De Ferrari-coureur voerde de Grand Prix van Frankrijk soeverein aan, was op weg naar een start-finish zege - tot de 17e ronde! De bolide van de piloot van de Scuderia breekt in bocht 11 uit, draait om de eigen as en slaat frontaal tegen de baanafzetting.” Einde race, einde titeldroom.

“Voor de nummer twee uit de WK-stand was een zege enorm belangrijk. Niet omdat deze waarschijnlijk voor het laatst verreden Franse GP een tweede thuisrace is, maar ook om de afstand in de strijd met Verstappen terug te brengen.” De marge is nu met tien races te gaan al 63 punten. Onoverbrugbaar, zou je denken.

Gazzetta: Verstappen krijgt zege op presenteerblaadje aangereikt

‘Fout en uitvalbeurt Leclerc, Verstappen bedankt, wint en vertrekt’, zo staat er boven het raceverslag van de grootste Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport te lezen. “Nooooooooooooo! De schreeuw van Leclerc over de radio komt overeen met het geluid uit de monden van miljoenen Ferrari-fans. Een uitvalbeurt vanaf de leiding, met een Max Verstappen die tot op dat moment niet in staat is om de sterke F1-75 aan te vallen. In plaats daarvan eindigt het met niets. Een nieuwe uitvalbeurt voor de Monegask en een nieuwe, simpele zege op een presenteerblaadje aangereikt aan Verstappen. Deze doet extra veel pijn.” Dat het ook bij de redacteur van dienst pijn doet, bewijst de bewoording waarmee het betreffende incident omschreven wordt: “In ronde 18 volgde een nieuwe, fatale steek middenin het hart van alle Ferrari-fans. Leclerc spinde in bocht 11 en eindigde de race in de banden.”

Voor Verstappen was er in het vervolg van de race geen vuiltje meer aan de lucht, met de nog altijd te langzame Mercedessen in de achtervolging. “Net als in Baku kreeg hij na een openingsfase waarin het niet allemaal even goed leek te verlopen de leiding in handen. Hij liep eenvoudig zes seconden weg bij Hamilton en bleef buiten schot.”

L’Equipe: Verschrikkelijke hoofdstuk voor de Scuderia

In Frankrijk, waar men de voorlopig laatste Franse GP vierde, had men gehoopt op een zinderend steekspel tussen de twee voornaamste titelkandidaten. Zo ver kwam het zoals inmiddels bekend niet. En dat levert in de sportkrant L’Equipe een heldere conclusie op: “Verstappen is meer dan ooit de favoriet om zichzelf op te volgen. De Nederlander heeft nu al een voorsprong van 63 punten op Leclerc.” Over het veelbesproken incident schrijft de redacteur van dienst: “Ongelukkig of onhandig, de Monegask eindigde in ronde 18 in de bandenmuur. Hij moest noodgedwongen opgeven en zag zijn rivaal wegvliegen richting zijn tweede opeenvolgende wereldtitel. Tot op dat moment had Leclerc zich goed geweerd tegen de agressiviteit van Verstappen. De Nederlander kon geen gaatje vinden, maar profiteerde van dit verschrikkelijke hoofdstuk voor de Scuderia.”

In de gebruikelijke rapporten kreeg Leclerc dan ook slechts een 3: “Alles begon perfect voor de Monegask. De #16 slaagde erin Verstappen voor te blijven. De beloofde hel van de twee jagende Red Bulls met hun enorme topsnelheid werd weerstaan. De Ferrari-coureur zag zijn race vervolgens omslaan in een drama. Hij verloor de achterkant en crashte. Met een achterstand van 63 punten op Verstappen heeft hij misschien wel een fout te veel gemaakt.”

