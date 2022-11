BBC: Overeenkomsten met duels uit 2021

“George Russell scoort zijn eerste Grand Prix-zege - en de eerste van Mercedes in 2022. Max Verstappen bestraft voor een aanrijding met Lewis Hamilton in Sao Paulo”, zo begint het raceverslag van de Britse BBC. De Britten zagen een dominant optreden van ‘kroonprins Russell’ op weg naar een emotionele overwinning: “Russell had de gehele race alles onder controle, nadat Verstappen en Hamilton elkaar raakten toen ze in de beginfase bij de herstart knokten om de tweede plaats. Hamilton zakte weg tot de negende plaats na de touché met zijn titelrivaal van 2021. Hij knokte zich terug om een Mercedes 1-2 veilig te stellen. Daarmee werd de kroon gezet op het herstel van het team na een moeizaam seizoen met een auto die niet competitief was.”

Ook komt het incident tussen de twee kemphanen van 2021 aan bod: “De race van Hamilton werd bepaald door een aanrijding met zijn rivaal Verstappen, in een aanrijding die veel overeenkomsten vertoonde met een aantal van de vele incidenten in hun intense titelstrijd van 2021. Verstappen dook in bocht 1 aan de buitenkant van Hamilton en had kortstondig een kleine voorsprong, om vervolgens in de bocht een halve autolengte terug te zakken. Hij ging ervoor aan de binnenkant van bocht 2. Hamilton gaf hem een beetje ruimte, geen volledige autobreedte, en Verstappen weigerde op te geven. Verstappen klaagde dat Hamilton hem niet voldoende ruimte had gelaten, maar de stewards zagen het incident anders en gaven Verstappen een tijdstraf van vijf seconden.”

L’Equipe: Mercedes heeft haar hachje gered

“De Grand Prix van Brazilië 2022 gaat de boeken in als de race waarin Mercedes haar hachje heeft gered en waar Russell zijn eerste overwinning behaalde”, begint het verslag in L’Equipe, de grootste sportkrant van Frankrijk. De Brit hield het hoofd koel ondanks diverse neutralisaties en incidenten achter hem, en reed overtuigend naar zijn eerste F1-overwinning. “Na een magnifieke start benutte Russell de kwaliteiten van zijn Mercedes W13 optimaal en haalde zonder al te veel problemen de finish. Ook bij de herstarts was Russell oppermachtig. Door Hamilton in de eerste situatie zo lang mogelijk af te stoppen, moest zijn teamgenoot alle aandacht verleggen naar de aanval van Verstappen om P2. Door zijn blunder in de kwalificatie krijgt Russell echter net geen 10 voor het weekend.”

In de gebruikelijke juryrapporten krijgt Verstappen een 4 voor zijn optreden. “De Nederlander heeft de titel al op zak, maar niets in hem overweegt om het iets rustiger aan te doen of om zijn teamgenoot een bedankje terug te geven. Vanaf de start zette Max Verstappen de toon door in de Senna S de deur dicht te gooien naar Sergio Perez. Later probeerde hij zich in de eerste bocht een baan langs Hamilton te knokken. De Brit vocht terug en de aanrijding was onvermijdelijk. De tweevoudig wereldkampioen knokte zich terug en vond zichzelf terug achter zijn teamgenoot. Met vier ronden te gaan passeerde hij de Mexicaan in een poging de Ferrari’s te passeren. Dat mislukte, maar hij wilde geen enkel moment de zesde plaats teruggeven aan zijn teamgenoot.”

Gazzetta dello Sport: Toch geen idyllische relatie tussen Verstappen en Perez

‘George Russell behoort tot de groten: eerste F1-zege’, zo kopt het raceverslag in de Gazzetta. Om daar vervolgens aan toe te voegen: “Mercedes is terug! En ditmaal niet in een sprintrace, maar in een echte GP. In de voorlaatste race triomfeerde George Russell, een zege waar het topteam al lang naar op zoek was. En wat voor zege! Niet alleen was de runner-up Lewis Hamilton, hij zat Russell ook tot aan de finish op de hielen. Het is niet correct om te praten over een generatieoverdracht, maar het is een feit dat de eerste seizoensoverwinning van Mercedes op naam staat van de jonge leeuw en niet van de gevestigde kampioen.”

Voor het optreden van Max Verstappen zijn minder lovende woorden over: “Dit was misschien wel zijn eerste echt slechte weekend van het jaar. Hij elimineerde zichzelf in een mislukte inhaalpoging op zijn rivaal Hamilton in de Senna S. Max dook in een gat dat er niet was en kreeg terecht een tijdstraf van 5 seconden.” Ook aan het slotstuk van de race, waarin Verstappen en Perez elkaar op de baan tegenkomen en de Nederlander een teamorder negeert, komt aan bod: “Met de inhaalactie pakte Verstappen drie punten af van de Mexicaan. Een kleinood voor Max, maar niet voor Checo in zijn strijd om de tweede plaats in het kampioenschap met Leclerc. De idyllische relatie tussen Verstappen en Perez lijkt toch minder goed te zijn dan men doet voorkomen.”

RTL: Prins George slaat toe

“Een Formule 1-seizoen zonder Mercedes-overwinning? Voor het laatst in 2011, maar niet in 2022!”, begint het verslag van het Duitse RTL. George Russell zegevierde op zaterdag al in de sprintrace, en zette de hegemonie op zondag door voor zijn eerste F1-overwinning. “De jonge Brit zegevierde in Brazilië voor zijn Zilverpijl-collega Lewis Hamilton. ‘Prins George’ ging uit zijn dak na de finish. Hamilton moest genoegen nemen met de tweede plaats en kon in de slotfase, na een late safety car, zijn teamgenoot niet meer breken. Door een aanrijding met Verstappen was Hamilton in de zevende ronde teruggevallen tot P8, maar knokte zich onder luid gejuich van de toeschouwers weer naar voren. Hij kwam uiteindelijk anderhalve seconde tekort voor zijn eerste seizoenszege.”

Bij Red Bull niets dan scheve gezichten na de voorlaatste race, zo concludeert de auteur van dienst. “De reden? Verstappen weigerde in de laatste meters P6 terug te geven aan zijn teamgenoot. De Mexicaan had de punten in de strijd om de vicetitel tegen Ferrari-rijder Charles Leclerc hard nodig. Zo verloor hij dus vier punten op de Monegask. Opvallend, want Perez had bij de seizoensfinale in Abu Dhabi 2021 alles gegeven om Hamilton af te remmen en Verstappen dichterbij de Mercedes te brengen.”

