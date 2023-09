Gazzetta dello Sport: Het meesterwerk van Sainz!

In Italië gaat uiteraard de vlag uit na deze zinderende F1-race in Singapore. De sportkrant Gazzetta dello Sport kopt dan ook ‘Capolavoro di Sainz!’, oftewel ‘Het meesterwerk van Sainz!’. De journalist van dienst raakt er maar niet over uitgepraat en opent het raceverslag met dezelfde woorden: “Een meesterwerk van Ferrari, getekend door Carlos Sainz! Het is de Scuderia die de recordreeks van Max Verstappen en Red Bull doorbreekt. In de verlichte straten van Marina Bay boekte Sainz een perfecte overwinning. Hij presteerde goed in alle fases van een race waarin Red Bull afwezig was. Met grote kwaliteit sloeg hij de aanvallen van McLaren en Mercedes af.”

Met name de kalmte in de zinderende slotfase was indrukwekkend. Door slim te handelen en achtervolger Norris DRS te geven, met alle risico’s van dien, kon de opmars van de aanstormende Mercedessen op verser rubber gestopt worden. “Een toppunt van bravoure van Sainz, die daardoor voorkwam dat Russell eenvoudig voorbij kon gaan aan Norris. De actie pakte perfect uit, want Russell was niet in staat om in te halen en maakte zelfs een fout in de laatste ronde door in de muur te eindigen. Schaakmat.” Met tot slot nog een aantal mooie woorden voor de groei die de coureur uit Madrid dit jaar heeft doorgemaakt: “Snel, slim, vaardig. De Carlos Sainz van deze finale is echt een lust voor het oog. En Ferrari kan eindelijk, na 26 races sinds Oostenrijk 2022, weer eens toasten.”

Bild: De val van de giganten!

‘Verstappens Super-Serie gerissen’, zo staat er te lezen boven het artikel van het Duitse Bild, om het raceverslag vervolgens te openen met de veelzeggende zin: “Ze zijn toch te verslaan!”. Uiteraard doelt de auteur van dienst op de indrukwekkende zegereeks die ten einde is gekomen in Singapore: “Na vijftien opeenvolgende zeges, waarvan veertien in het huidige seizoen, is Red Bull in Singapore verslagen. De droom van een ongeslagen seizoen is vervlogen. Voor Max Verstappen eindigt de recordreeks met tien zeges op rij. De Hollander werd slechts vijfde. De dolgelukkige winnaar in Singapore was Carlos Sainz in de Ferrari!”

Ook de tussenkop ‘Der Fall der Giganten!’ zegt genoeg over het raceverloop en de insteek van het artikel. Interessant detail: buiten de laatste zin van bovenstaande alinea wordt de naam van de winnaar in het gehele raceverslag nergens meer genoemd. Enkel nog een zinnetje over het einde van de race: “Tot het einde is de strijd om de eerste posities zeer spannend. Kort voor het einde schiet Russell, die zich middenin het gevecht bevond, in de muur. Zo spannend kan de Formule 1 zijn!”

L’Equipe: Een zelden vertoonde intelligentie

In het Franse L’Equipe meer aandacht voor het sterke en foutloze optreden van racewinnaar Carlos Sainz. Ook hier genoot men van de zenuwslopende strijd om de overwinning. “De rode auto’s hadden het weekend gedomineerd, van de trainingen tot de kwalificatie, en het was nu tijd om dat te bekronen in de race. Dat is echter al het gehele seizoen de achilleshiel van het Italiaanse team. Niets was eenvoudig voor Ferrari op het bochtige circuit in Singapore, maar Sainz leidde de race op meesterlijke wijze, met zelden vertoonde intelligentie in zowel het managen van zijn banden als het managen van de gaten achter hem. Ferrari maakte geen enkele fout en won de enige race tot nu toe die Red Bull niet domineerde.”

Interessant detail: waar het bij Bild vooral gaat om de inhaalrace van Verstappen, wordt bij L’Equipe de Nederlander juist nauwelijks besproken. Alles draait hier om de knappe zege van Ferrari en Sainz. De Spanjaard krijgt in de gebruikelijke juryrapporten dan ook een 10 voor zijn optreden. “Het is lastig om een foutje te vinden in het optreden van Carlos Sainz. Hij was perfect in Singapore. Steen voor steen bouwde hij zijn weekend op, eindigend met zijn tweede F1-zege. In de race paste hij een risicovolle strategie toe. Dat had verkeerd kunnen uitpakken, en dat gebeurde ook bijna met de gok van Mercedes. Zijn intelligentie in de slotfase, door Norris DRS te geven, bleek een meesterzet. In de tweede helft van het seizoen is de Spanjaard uitgegroeid tot de sterkste rijder van Ferrari.”

Sky: Zeer slim management

‘Carlos Sainz claims narrow victory for Ferrari ahead of Lando Norris as Red Bull win streak ends’, zo kopt het raceverslag van het Britse Sky Sports. Met een sterk staaltje ‘zo langzaam mogelijk naar de finish rijden’ hield Sainz in de krappe straten van Singapore de concurrentie achter zich. Zo boekte hij zijn tweede F1-overwinning. “Sainz leidde van ‘lights out’ tot de zwartwit geblokte vlag. Hij managede de race zeer slim en won met slechts 0,812 seconden voor Lando Norris.” Het werd in de slotfase uitermate spannend met de aanstormende Mercedessen op verser rubber, maar intelligent racegedrag van de leider zorgde ervoor dat ze geen aanval konden inzetten: “Sainz hielp voormalig teamgenoot Norris te verdedigen tegen de twee Mercedessen door hem in de DRS-range te houden.” Uiteindelijk zat er slechts 1,2 seconden tussen de top-drie.

Weer eens wat anders dan de dominantie van Red Bull Racing zoals in alle voorgaande races het geval was. “De recordserie van Red Bull en Max Verstappen blijft op respectievelijk vijftien en tien staan. Verstappen eindigde uiteindelijk als vijfde. Red Bull koos bij de start voor de harde band, in de hoop tijdens de pitstops concurrenten in te kunnen halen. De safety car vanwege de crash van Logan Sargeant zorgde ervoor dat ze niet konden profiteren. Zodra de race herstart was, zakten ze snel weg. Op de versere mediums klommen ze na hun pitstop weer op naar de punten.” Ondanks het mindere weekend is er in het wereldkampioenschap nog niets aan de hand. Het team kan komend weekend in Japan het constructeurskampioenschap binnenslepen.

Analyse: Hoe safety car-timing Verstappen dwarsboomt en Sainz slim DRS gebruikt in Singapore