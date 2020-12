Perez naar Red Bull: Was de deal al eerder rond?

Een en ander lijkt al te zijn afgerond voordat Perez Abu Dhabi verliet. Zo plaatste Christian Horner op 18 december (de dag van de aankondiging) op zijn eigen Instagram-account een foto van zichzelf, Perez en Red Bull-adviseur Helmut Marko. Voor de kenners: die foto werd gemaakt in het redelijk chique hotel W Abu Dhabi (voorheen het Yas Viceroy), herkenbaar aan het gordijn op de achtergrond. De drie geportretteerden waren daar echter helemaal niet meer aanwezig op vrijdag 18 december.

Perez' broer Antonio had eerder al een veelzeggend filmpje toegevoegd aan zijn Instagram-stories, waarin een Red Bull-ijskast was te zien. Die still was geplaatst op de maandag of dinsdag na de Grand Prix van Abu Dhabi, drie of vier dagen voor de officiële bekendmaking dus. Achteraf gezien lijkt het toen al duidelijk te zijn geweest dat zijn broer bij Red Bull zou tekenen.

@antonioperez1

Horner zei op de vrijdag van de bekendmaking dat zowel Perez als Alexander Albon "vandaag" op de hoogte was gebracht, maar dat staat natuurlijk haaks op de bovenstaande posts van Horner en Antonio Perez.

Ook opmerkelijk: Perez zelf deelde op maandag 14 december op Instagram een foto van een helmruil met Sebastian Vettel, opnieuw in het W Abu Dhabi Hotel. De Mexicaan draagt op die foto precies dezelfde kleren als op de foto die Horner vier dagen later (op de vrijdag van de bekendmaking) plaatste.

Het is natuurlijk logisch dat zo'n deal tussen een coureur en team niet in één dag wordt bezegeld, maar het is wel apart dat Horner op de zondag na de Grand Prix van Abu Dhabi nog zei dat het team het besluit over de toekomst van Albon "in de komende dagen" zou nemen. Blijkbaar wist men zondag of uiterlijk maandag al genoeg.

Tot slot was de mooiste post in deze hele saga over wie er in 2021 bij Red Bull moet rijden, afkomstig van Nico Hülkenberg. Het onderschrift: 'Plan B'.