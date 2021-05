Inkomsten van de Formule 1 herstellen zich langzaam

De rechtstreekse (primaire) inkomsten stegen van 17 miljoen dollar in de maanden januari, februari en maart van 2020, tot 159 miljoen dollar in diezelfde periode dit jaar. De totale inkomsten stegen van 39 miljoen dollar naar 180 miljoen dollar. Het operationele verlies bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar 33 miljoen dollar, vorig jaar was dat in de eerste drie maanden van het jaar maar liefst 137 miljoen dollar.

Dat de cijfers er en stuk florissanter uitzien is logisch: in de eerste drie maanden van 2020 werd er geen enkele Formule 1-race verreden en waren er dus nauwelijks inkomsten, terwijl dit jaar de seizoensopener van Bahrein in maart plaatsvond en de bijbehorende inkomsten daarvan dus in de nieuwe cijfers zijn opgenomen.

Vietnam niet op de kalender, maar betaalt wel

In een toelichting onthulde de Formule 1 ook een eenmalige betaling vanuit - vermoedelijk - Hanoi, waar in april de Grand Prix van Vietnam zou worden verreden. Die ging echter vanwege een corruptieschandaal in het land niet door. De F1 schikte die zaak. “De primaire F1-inkomsten stegen in het eerste kwartaal met groei in racepromotie, mediarechten en sponsorgelden”, valt in de stukken te lezen. “Bovendien omvatten de inkomsten van promotors in het eerste kwartaal van 2021 de opbrengst van een eenmalige schikking die werd bereikt in verband met de annulering van een race die oorspronkelijk in 2020 zou worde verreden.”

De teams spinnen garen bij het herstel: ze mogen over het eerste kwartaal van dit jaar gezamenlijk 44 miljoen dollar verdelen. In 2020 kregen ze helemaal niets over januari, februari en maart.

Overigens is het herstel deels cosmetisch. De Formule 1-organisatie heeft de inkomstenstroom wat anders ingedeeld. Zo vielen zaken als hosting, sponsoring en mediarechten voorheen nog onder het kopje 'overig'. Nu worden die inkomsten 'primair' genoemd. Liberty Media laat in een toelichting weten dat dit is gedaan “om beter aan te sluiten bij de manier waarop we momenteel de business evalueren.” Voortaan staan alleen de vracht- en horeca-inkomsten nog als ‘overige kosten’ in de boeken.