De Formule 1-seizoensopener van 2022 in Bahrein van afgelopen weekend was de eerste graadmeter voor het nieuwe technisch reglement. Het doel van het nieuwe regelboek is simpel: het racen verbeteren. De auto’s zouden elkaar beter moeten kunnen volgen, wat moet resulteren in meer inhaalacties en dus meer spektakel.

Voor de buitenwacht leek het rondenlange duel tussen Charles Leclerc en Max Verstappen een eerste indicatie dat de regelwijziging daadwerkelijk nut hebben gehad. Maar wat vinden de hoofdrolspelers er zelf eigenlijk van? De meningen zijn behoorlijk verdeeld, zo merken we tijdens een rondgang door de Formule 1-paddock.

Russell en Norris nog niet overtuigd

Mercedes-nieuweling George Russell is nog wat sceptisch: “Eerlijk gezegd voelde het niet echt anders aan. Elkaar volgen is echter ook niet slechter geworden.” Volgens de Brit kan dat ook te maken hebben met de specifieke karakteristieken en het ruwe asfalt van het Bahrain International Circuit.

Bovendien zegt hij Brit dat de nieuwe Pirelli-banden “geen grote verbetering” zijn ten opzichte van vorig jaar: “Je glijdt nog enorm veel. Het is ook veel lastiger geworden omdat de auto’s veertig tot vijftig kilogram zwaarder zijn. Daardoor is het voor de rijder minder leuk.” Zijn landgenoot Lando Norris deelt die mening: “Het was niet zo goed als ik had verwacht, wat ietwat frustrerend is. Als je dicht achter een ander rijdt, glijd je nog alle kanten op. En dat zorgt voor oververhitting van de banden. Je verliest nog steeds veel neerwaartse druk als je iemand volgt. Het is misschien wel iets beter geworden, maar niet zoveel als we verwacht hadden.”

Tekst gaat verder onder de foto

Slipstream minder sterk, DRS-effect groter

AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda komt tot een vergelijkbare conclusie: “Het is in de bochten veel eenvoudiger om elkaar te volgen, maar tegelijkertijd worden de banden in vergelijking met vorig jaar behoorlijk snel heet. Al met al denk ik wel dat de nieuwe regels een stap in de goede richting zijn.” Aston Martin-invaller Nico Hülkenberg toont zich een stuk positiever: “Het is absoluut verbeterd, maar wanneer je heel dicht achter iemand rijdt, heb je daar nog steeds last van. Desondanks is het beter dan wat ik me nog van 2019 kan herinneren.”

Een theorie die we tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein regelmatig hoorden, was dat het slipstreameffect afgenomen zou zijn. Dat wordt bevestigd door Alfa Romeo-nieuweling Valtteri Bottas. Hij erkent dat de slipstream minder krachtig, maar het DRS-effect toegenomen is. “Daarom is het totaalpakket beter dan vorig jaar.”

Alonso: Inhaalacties enkel door verschil in banden

Tweevoudig Formule 1-kampioen Fernando Alonso, die in zijn lange loopbaan veel reglementsveranderingen heeft meegemaakt, is tevreden: “Het is zeer zeker makkelijker geworden om achter een andere auto aan te rijden. Dat hebben we bij de tests al gemerkt.” Toch waarschuwt de Spanjaard dat dat niet direct hoeft te resulteren in meer inhaalacties, want zo simpel ligt het niet: “Inhalen is niet zo eenvoudig als het op televisie lijkt. Het heeft voornamelijk te maken met het onderscheid in banden. Ik denk dat alle inhaalacties in Bahrein voortkwamen uit het feit dat nieuwe banden twee seconden per ronde sneller waren. Het verschil maak je met de banden, niet doordat het makkelijker is om elkaar te volgen.”

Tekst gaat verder onder de foto

Brawn: Auto’s worden nog flink doorontwikkeld

Ook volgens Williams-rijder Alex Albon is het “niet zo eenvoudig om elkaar te volgen als velen denken”. Wanneer je binnen een halve seconde van een ander komt, voelt het hetzelfde aan als vorig jaar, zo benadrukt de Thai.

Een van de bedenkers van het nieuwe technische reglement, sportief directeur Ross Brawn, is voorzichtig positief: “We willen niet te vroeg oordelen, maar we hebben in elk geval niets negatiefs gezien. In vergelijking met de auto’s van vorig jaar, die werkelijk verschrikkelijk waren, hebben we vooruitgang geboekt.” Hij benadrukt wel dat daarmee het doel nog niet direct bereikt is: “We stoppen hier nog niet. We moeten dit proces voortzetten en ontdekken hoe je een geweldige raceauto bouwt.”

Kortom: de eerste stappen zijn gezet, maar de sport is er nog lang niet.