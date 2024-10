DRS-zone op rechte stuk aangepast voor GP van Mexico

Nadat het in de editie van 2023 wel erg eenvoudig was om op het rechte stuk van het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad in te halen, heeft de FIA een kleine wijziging doorgevoerd. De DRS-zone op het lange rechte stuk is met 75 meter ingekort. Het activatiepunt lag vorig jaar nog 165 meter na bocht 17, dat is dit seizoen 240 meter na diezelfde bocht 17. Gezien de enorme lengte van het rechte stuk moet dat nog altijd ruim voldoende zijn om met succes een tegenstander te kunnen verschalken, al zal het voordeel met een opengeklapte achtervleugel iets kleiner zijn.

Net als in 2023 zijn er in totaal drie DRS-zones op het Mexicaanse circuit. Naast de gebruikelijke sectie op het rechte stuk, mag ook op het korte rechte stuk na bocht 3 de achtervleugel opengeklapt worden zodra de achtervolger binnen een seconde van zijn voorganger rijdt. Het detectiepunt ligt 115 meter na bocht 3. Ook op het korte stuk richting het stadiongedeelte mag DRS geactiveerd worden. Het detectiepunt bevindt zich 70 meter na het uitkomen van bocht 9, het activatiepunt is 80 meter na bocht 11.