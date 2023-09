Diverse coureurs klaagden de voorbije maanden over het feit dat men elkaar met de huidige generatie bolides steeds slechter kan volgen. De FIA is hiervan al op de hoogte en staat op het punt om in te grijpen. Uit analyse van de prestaties van de huidige grondeffect-bolides blijkt dat de teams al zo’n 50 procent van de verloren downforce hebben teruggevonden. Dat resulteert in meer vuile lucht achter de wagens, wat het lastiger maakt om langere tijd dicht achter een voorganger te rijden. Ferrari-coureur Carlos Sainz liet na de Grand Prix van Italië nog weten: “Het wordt weer een beetje zoals 2020 of 2021, toen het lastig was om elkaar te volgen.”

Het is aannemelijk dat de situatie komend jaar alleen maar verder zal verslechteren. Aangezien het niet meer mogelijk is om nog veranderingen voor 2024 door te voeren, is de FIA van plan om voor het daaropvolgende seizoen in te grijpen. In een exclusief interview met Motorsport.com Italië legt FIA single seater director Nikolas Tombazis uit hoe groot het verlies aan aero-performance is: “Als we de F1-auto’s uit 2021 nemen, met twee autolengtes ertussen, verloren ze meer dan 50 procent van de aerodynamische druk. Met de wagens uit 2022, was dat slechts 20 procent. Maar nu zijn we alweer terug op 35 procent. Het is dus zeer zeker verslechterd. Carlos heeft gelijk. We hebben geïdentificeerd wat we zouden moeten aanpakken.”

Aangezien veel teams al volop bezig zijn met de ontwikkeling van de auto voor volgend jaar, vindt de FIA het niet eerlijk om nog ingrijpende wijzigingen door te voeren. Mede ook omdat men in zo’n geval stevige discussies met de teams verwacht.

Gedegen plan voor 2025

Liam Lawson voert een DRS-trein aan in Monza. Foto: Red Bull Content Pool

Volgens Tombazis is het verstandiger om met een goed plan voor 2025 te komen: “We bestuderen de opties. We hebben een aantal gebieden van de wagens geïdentificeerd waar we veranderingen kunnen doorvoeren, zoals de endplate van de voorvleugel, de zijkant van de vloer en de vinnen binnenin de wielen (rond de brake ducts). We kunnen op deze vlakken strengere regels opleggen. Het is duidelijk dat de situatie van 2022 er niet meer is. We weten dat er werk aan de winkel is.”

Het feit dat de huidige auto’s elkaar minder goed kunnen volgen, heeft te maken met de toegenomen outwash. Alle teams proberen met aerodynamische ingrepen de luchtstroom naar buiten te sturen, weg van de auto en banden. Deze vuile lucht komt achter de wagen terecht, in het pad van de achtervolger. Hierdoor is er minder schone lucht die neerwaartse druk kan genereren, waardoor de downforce afneemt en de temperaturen toenemen.

Met name bij de voorvleugel hebben de teams mazen in de wet gevonden om deze outwash te creëren. Tombazis erkent dat er bepaalde wegen ingeslagen zijn die niet bijdragen aan het racespektakel, maar erkent dat de FIA daar niets aan kan doen: “We kunnen handelen als we flexibel bodywork opmerken, want de regels schrijven voor dat onderdelen rigide moeten zijn en niet mogen buigen. In de praktijk is dat niet mogelijk, dus we gebruiken hier ons gezonde verstand. De reglementen staan ons niet toe om in te grijpen als we iets op een auto zien wat ons niet bevalt. Er zijn diverse interpretaties van de aerodynamische regels die ons niet bevallen, maar om dat te veranderen moeten we alle procedures volgen om consensus te kunnen bereiken. Soms hebben we geprobeerd dingen te veranderen, maar had dat niet het resultaat wat we voor ogen hadden. Zo’n 90 procent van de reglementen is in lijn met wat wij willen, 10 procent had achteraf gezien anders gekund.”