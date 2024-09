Maximaliseert McLaren nu wel?

Het is inmiddels door iedere teambaas wel eens gezegd: McLaren heeft momenteel de beste Formule 1-auto van het hele veld. Toch is het de formatie uit Woking maar een keer gelukt om een een-twee te boeken. Discutabele strategische keuzes en miskleunen van coureurs zetten tot nu toe keer op keer een streep door het behalen van het maximale resultaat. In Baku was het bijvoorbeeld door de mislukte kwalificatie van Lando Norris al snel duidelijk dat een dubbelzege er niet in zat, terwijl Oscar Piastri liet zien dat de MCL38 daar wel toe in staat was.

In Singapore is McLaren weer de topfavoriet. De bookmakers schrijven de favorietenrol toe aan Norris, terwijl Piastri op een gedeeltelijke tweede plaats staat. Vorig jaar had Norris al de kans om de race in de Aziatische stadstaat op zijn naam te schrijven, maar toen moest hij zijn meerdere erkennen in Carlos Sainz. Komend weekend is de Brit er echter op gebrand om het toch ietwat mislukte weekend in Baku recht te zetten en met een zege de eigen titelaspiraties kracht bij te zetten. In de resterende races moet hij net iets meer dan acht punten per race goedmaken op rivaal Max Verstappen, en dan is een zege in Singapore meer dan welkom.

Houden Red Bull en Max Verstappen de schade beperkt?

Singapore en Red Bull zijn geen goede vrienden. In 2022 werd er wel gewonnen, maar vorig jaar - in het meest dominante F1-seizoen aller tijden - kon de Oostenrijkse renstal geen vuist maken. Het was de enige race van het seizoen die het team uit Milton Keynes niet won. De hobbels en de oneffenheden op het stratencircuit van Marina Bay leggen de zwakke plekken van de auto bloot en ook dit jaar worstelt het team op zulk soort circuits. De verwachtingen intern zijn ook bijzonder laag, Helmut Marko en Christian Horner spreken al over schadebeperking.

Max Verstappen moet hopen op een topweekend in Singapore Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Vooral Max Verstappen zal erop gebrand zijn om in Singapore goed voor de dag te komen. De Nederlander verdedigt een voorsprong van 59 punten op Norris, maar gezien de huidige vorm gaat het nog een heel lastig verhaal worden om deze marge niet te verspelen. Het beste resultaat van Verstappen in Singapore is een tweede plaats in 2018. Mocht het de Limburger lukken om dat komend weekend te evenaren, dan is het weekend eigenlijk gewoon geslaagd. De focus zal gericht zijn op het zo min mogelijk puntverlies oplopen. Dat is ook wat de bookmakers zien, want Verstappen staat op de lijst met kanshebbers pas op de vijfde plaats. Sergio Pérez, toch een specialist op stratencircuits, moet het doen met een achtste plekje op dat lijstje.

Wat doet Ferrari?

Naast McLaren en Red Bull zal ook het presteren van Ferrari gevolgd worden. De Italiaanse renstal heeft stiekem de hoop op de constructeurstitel nog niet opgegeven en dan is een goed resultaat in Singapore meer dan wenselijk. Gelukkig voor de Italiaanse F1-fan is Singapore een van de circuits waar Ferrari goed voor de dag komt, want op het circuit is sinds 2018 elk jaar een podiumplaats bereikt. De laatste keer dat dat niet gebeurde staat bij veel kenners nog op het netvlies, want destijds was de startcrash van Max Verstappen, Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel de reden voor een dubbele uitvalbeurt.

Ferrari doet het dit jaar prima op stratencircuits. In Monaco won Charles Leclerc de race en ook afgelopen weekend in Baku kwam de Monegask dicht in de buurt van de zege. Ditmaal moest hij Piastri voor laten, maar het laat wel zien dat dit soort circuits goed bij de SF-24 passen. De bookmakers zien dat ook, want zij plaatsen Leclerc op de lijst met favorieten op de gedeeltelijke tweede plaats. Sainz won vorig jaar nog de race in Singapore, de Madrileen is achter Norris, Piastri en Leclerc de vierde favoriet.