Informeerde McLaren naar F1-motoren Red Bull? Brown reageert op verhaal uit paddock

In de paddock van Silverstone kwam afgelopen weekend een bijzonder verhaal naar boven. Deze website heeft vanuit Red Bull Powertrains-Ford vernomen dat McLaren bij het Amerikaanse automerk zou hebben geïnformeerd naar F1-motoren vanaf 2027. Dat Zak Brown vorig jaar de Powertrains-faciliteit in Milton Keynes heeft bezocht, was al bekend, maar volgens bronnen heeft er in Le Mans eveneens een gesprek plaatsgevonden tussen de McLaren CEO en Ford. Het is om twee redenen een apart verhaal. Om te beginnen is het jaartal 2027 opmerkelijk, aangezien het nieuwe motorreglement in 2026 al van kracht is. De timing valt in theorie nog wel te verklaren, doordat klantenteams wellicht een plan B achter de hand willen hebben, aangezien niemand op voorhand precies weet welke motor competitief gaat zijn.

Opmerkelijker is dat McLaren eind vorig jaar een nieuwe en langlopende deal met Mercedes heeft aangekondigd. Het nieuwe contract loopt tot en met 2030 en beslaat daarmee de hele cyclus van het nieuwe reglement. In dat licht gezien zou informeren bij een andere motorleverancier bijzonder zijn. Het geheel is onder meer gelinkt aan Alpine, dat overweegt te stoppen met het eigen motorproject en vanaf 2026 als klantenteam door kan gaan. Het merk praat onder meer met Mercedes, dat door het wegvallen van Aston Martin ruimte heeft voor een nieuwe afnemer. McLaren en Williams zouden echter enigszins vrezen of het leveren aan drie klantenteams bij de invoering van een nieuw reglement niet meer risico's met zich meebrengt dan twee. Informeel informeren hoe de vlag er bij overige fabrikanten bij hangt, is dan op zich geen wereldvreemde gedachte, al ontkent Brown dat er iets achter moet worden gezocht.

Serieus gesprek of onderdeel van het politieke steekspel?

Als Motorsport.com Brown confronteert met wat er door de paddock zoemt en navraag doet, erkent hij recent nog wel met Ford te hebben gesproken, maar benadrukt hij dat het over andere kampioenschappen dan de Formule 1 ging. "Ik heb een geweldige relatie met Ford. Jim Farley is een vriend van mij uit het racen met historische auto's. We hebben Red Bull Powertrains bezocht voorafgaand aan onze keuze voor Mercedes, maar ik denk niet dat ik daar de komende tijd nog weer welkom ben", lacht Brown. Met die laatste woorden refereert hij niet alleen hij feit dat McLaren een serieuze concurrent op de baan is, maar ook aan de verhoudingen tussen Red Bull (Horner) en McLaren (Brown) die naast het asfalt enigszins op scherp staan. Zo haalde Brown tijdens de Britse Grand Prix hard uit, waarbij hij zelfs stelde dat Red Bull 'een gebrek aan respect voor de regels' zou hebben.

Dat het motorische verhaal naar buiten komt, lijkt dan ook geen toeval. Het moet in het licht worden gezien van dit politieke steekspel, waarbij Red Bull en McLaren elkaar meermaals de maat nemen, en lijkt in dit stadium meer een onderdeel daarvan dan dat er concreet iets speelt. Brown voegt namelijk toe dat hij niet twijfelt aan Mercedes High Performance Powertrains (HPP) en hun vermogen om in 2026 met een competitieve motor voor de dag te komen. "Als je naar het trackrecord van HPP kijkt, naar hoelang ze al in deze business zitten en naar de mensen die ze hebben, dan kun je eigenlijk niet tegen Mercedes wedden. Als je praat over wie zich vroeg aan F1 heeft gecommitteerd, wie de ervaring heeft en wie het de eerste keer met de hybrides meteen voor elkaar heeft gekregen, dan voldoet Mercedes eigenlijk aan alles. Voor mijn gevoel is de motor nog onze minste zorg voor 2026. We zijn extreem blij met Mercedes en denken niet aan andere dingen tot na ons contract met Mercedes, dat tot en met 2030 loopt."

Waar Brown aangeeft dat er niet aan een plan B wordt gedacht, laat het andere kamp weten dat de waarheid ergens in het midden kan liggen en dat F1 tijdens het gesprek in Le Mans wel degelijk ter tafel zou zijn gekomen. Dat laatste kan echter ook prima informeel zijn geweest, aangezien een samenwerking binnen afzienbare tijd sowieso weinig reëel lijkt. Vanuit McLaren komt dat door de Mercedes-deal, maar ook Red Bull Powertrains-Ford heeft een reden. De verantwoordelijken van dat project laten weten dat het in theorie vier teams van motoren kan voorzien, maar lijken dat in de praktijk niet direct van plan te zijn. "We willen eerst leren lopen, voordat we gaan rennen." Met Red Bull Racing en RB F1 Team heeft Powertrains sowieso al twee teams te voorzien, waarna Alpine ook met dit project verkennend heeft gesproken.