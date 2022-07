IndyCar-ster Herta gaat testen met F1-wagen van McLaren uit 2021

In mei liet McLaren al weten dat de 22-jarige Colton Herta zou gaan testen met de MCL35M-wagen van 2021. De Amerikaan komt in de IndyCar Series uit voor Andretti Motorsport. Hij won tot op heden zeven wedstrijden. In 2019 werd hij met slechts 18 levensjaren de jongste IndyCar-winnaar ooit. Tijdens het Grand Prix-weekend in Oostenrijk bevestigde McLaren dat Herta op maandag en dinsdag zal testen op Portimao's Algarve International Circuit. Hij krijgt er gezelschap van McLaren-simulatorcoureur Will Stevens, die op woensdag het stuur overneemt.

De kans bestaat dat Herta later dit seizoen deel gaat nemen aan een vrije training bij een nog te bevestigen Grand Prix. Formule 1-teams moeten dit jaar bij twee oefensessies een rookie in hun wagen zetten. "We willen Colton de kans geven om met onze Formule 1-bolide te rijden", aldus teambaas Andreas Seidl tegen Motorsport.com. "Daarmee kan hij laten zien waartoe hij in staat is met zo'n wagen. De mogelijkheid bestaat om hem met een auto van een jaar oud te laten testen. Het doel van deze test is om te kijken wat hij daarmee kan. Zodra we al onze kandidaten hebben getest die we een kans willen geven in een TPC-auto, zullen we beslissen wie er daadwerkelijk in een vrije training gaat rijden."

TPC, oftewel Testing of Previous Cars, is een bepaling die F1-teams de mogelijkheid geeft om met wagens van een jaar oud te testen. Dit mag omdat de reglementen van 2021 en dit jaar aanzienlijk verschillen. "We geven Colton twee dagen de kans", gaat Seidl verder. "En ik denk dat we hoogstwaarschijnlijk ook een of twee van onze simulatorcoureurs zullen laten rijden, om er zeker van te zijn dat ze een frisse indruk hebben van het rijden met een McLaren-auto op het circuit."

Voor Herta lag er al eerder een F1-avontuur in het verschiet. De piloot uit Californië was een van de gegadigden voor een stoeltje bij de Formule 1-plannen van Michael Andretti. Hij wordt ook genoemd als mogelijke opvolger van Daniel Ricciardo bij McLaren. Herta staat momenteel tiende in het IndyCar-kampioenschap. Hij won in mei de GMR Grand Prix op de road course van Indianapolis. IndyCar-collega Pato O'Ward van het Arrow McLaren SP-team mocht al eens testen met een F1-wagen van McLaren, vorig jaar bij de Young Driver Test in Abu Dhabi.