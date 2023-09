Voor Red Bull-coureur Max Verstappen moet het heel raar lopen of de derde Formule 1-titel is binnen afzienbare tijd binnen. De Limburger kan tijdens de sprintrace in Qatar al met de kampioenskroon aan de haal gaan en als de 25-jarige coureur daarin slaagt, zet hij achter zijn dominante seizoen een heel groot uitroepteken.

Ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan is er sprake van één coureur die een kampioenschap domineert. In het IndyCar-kampioenschap is Alex Palou degene die de afgelopen twee seizoenen de touwtjes stevig in handen heeft en dit jaar zijn tweede opeenvolgende titel bemachtigde. Mede door het geringe leeftijdsverschil - Palou is een half jaar ouder dan Verstappen - is een vergelijking tussen beide coureurs snel gemaakt. De meeste prominenten achten de Formule 1-prestaties van Verstappen een stuk hoger - zoals voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone - maar er zijn ook mensen die juist meer onder de indruk zijn van de prestaties van Alex Palou.

Eén van de coureurs die vol lof is over de kwaliteiten van Palou, is IndyCar-rijder Agustín Canapino. In gesprek met Fox Argentina steekt de Juncos-rijder zijn waardering voor de Spaanse rijder niet onder stoelen of banken. "Palou is niet van deze wereld. Hij is naar mijn mening de beste [coureur] van de wereld," vertelt de 33-jarige Argentijnse rijder. "En als hij niet de beste is, dan hoort hij wel bij de beste drie." Na dit antwoord krijgt Canapino, die dit jaar debuteerde in het IndyCar-kampioenschap, de vraag of hij Palou beter vindt dan Verstappen."Naar mijn mening is hij completer dan Verstappen. Wat hij doet in IndyCar is voor mij echt buitenaards, al is dat heel subjectief", verklaart een uitgesproken Canapino.

Ondanks dat de Argentijn Palou als coureur completer vindt, noemt hij Verstappen ook een ontzettend goede rijder. "Verstappen is ook van buitenaardse kwaliteit. Ik vind hem ook ongelooflijk goed, maar voor mij is het racen op ovals iets wat alles anders maakt. Rijden op een oval is veel extremer en de Formule 1 doet dat niet. Dat is dus waarom voor mij een coureur als Palou veel completer is. Hij maakt het verschil op alle soorten circuits en in alle soorten disciplines, echt buitenaards."