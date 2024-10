Indianapolis 2001: De laatste overwinning van Mika Häkkinen

De United States Grand Prix van 2001 vond plaats slechts drie weken na de terroristische aanslagen van 11 september in New York en Washington. Coureurs en teams uitten in Indianapolis hun solidariteit met het Amerikaanse volk, bijvoorbeeld door teksten en afbeeldingen van de Amerikaanse vlag op hun auto's. Michael Schumacher verscheen aan de start met een helm met daarop de Star-Spangled Banner gespoten.

Michael Schumacher, Ferrari Foto door: Ercole Colombo

Sportief gezien begon de zondag erg slecht voor Mika Häkkinen. De wereldkampioen van 1998 en 1999 had een moeilijk seizoen bij McLaren, maar had op zaterdag de tweede kwalificatietijd gereden achter Michael Schumacher. Een prima uitgangspositie, maar tijdens de opwarmronde voor de race maakte de Fin een fout. Hij reed bij de pitsuitgang door een rood licht, kreeg een gridstraf en moest de race vanaf P4 starten, achter Michael Schumacher en de twee Williams-coureurs Ralf Schumacher en Juan Pablo Montoya. "Ik was boos, echt boos", zei de McLaren-coureur over het incident. "Eigenlijk is er geen excuus, maar je kunt die lichten gewoon niet zien van waar ik stond. Regels zijn regels, maar je hebt gezond verstand nodig. Als je ze niet kunt zien, is het onmogelijk."

De start viel vooral gunstig voor Rubens Barrichello. Die was in de tweede Ferrari vanaf de vijfde plaats gestart, maar ging na ronde één zowaar aan de leiding. De Braziliaan had in tegenstelling tot de anderen een tweestopsstrategie in gedachten, sneller dan de rest, maar met meer risico. Dat bleek toen hij op het moment van zijn eerste pitstop een voorsprong had van 12,5 seconden op teamgenoot Michael Schumacher en daarna terugviel. In de 34ste ronde nam Montoya brutaal de leiding over van Schumacher. De overwinning leek in de zak voor de Colombiaan, maar hij viel uit met een hydraulische storing. Het betekende een roemloze afgang voor Williams, want een ronde eerder al was Ralf Schumacher gespind en uitgevallen.

Häkkinen profiteerde snel. Terwijl Michael Schumacher stopte voor een pitstop, besloot McLaren om Häkkinen en teamgenoot David Coulthard zo lang mogelijk op de baan te houden. De strategie wierp zijn vruchten af en stelde de tweevoudig wereldkampioen in staat om voldoende voorsprong te nemen voor zijn enige pitstop. Niets kon Häkkinen nu nog bedreigen en hij reed zonder al te veel moeite naar zijn laatste overwinning, voor Michael Schumacher en Coulthard. Met alleen nog de Japanse Grand Prix te gaan, had de Fin al aangekondigd dat hij in 2002 een sabbatical zou nemen. Een terugkeer kwam er echter nooit en dus bleef de teller voor de Fin op twintig overwinningen staan.

Jean Alesi tijdens zijn 200ste Grand Prix. Foto door: Brousseau Photo

Alesi lid van de Club van 200

Achter Häkkinen, Schumacher en Coulthard liet Jarno Trulli het kleine Jordan schitteren met de vierde plaats. Het team uit Silverstone vierde een speciaal weekend voor zijn andere coureur, Jean Alesi. De Fransman nam deel aan de tweehonderdste Grand Prix van zijn carrière in een speciaal voor de gelegenheid aangepaste kleurstelling.