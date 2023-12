In beeld: Zo vieren de F1-coureurs kerst

De F1-kampioen van 2023, Max Verstappen, heeft zijn kerst doorgebracht met vriendin Kelly Piquet. Naast het wat rustigere moment was er ook nog wat tijd voor de Piquet-familie, waarbij Nelson Piquet, Nelson Piquet Jr. en NASCAR-coureur Daniel Suarez, evenals de kerstman zelf, ook aanwezig waren.

Waar de meeste coureurs het rustig aan willen doen met de kerst, is het in huize Sainz allesbehalve rustig. Carlos Sainz en zijn vader zijn namelijk flink aan het trainen, waarbij senior dat vooral doet ter voorbereiding van de Dakar-rally die om de hoek ligt.

Foto: @carlossainz55 Er wordt druk gesport in de gym bij Sainz.

Lewis Hamilton wenst zijn volgers op sociale media fijne feestdagen en doet dat niet alleen, want zijn hond Roscoe krijgt ook wat aandacht.

Ook Hamiltons Mercedes-teamgenoot George Russell geniet van deze feestdagen en doet dat met vriendin Carmen Mundt. Alleen een gemiste kans om een Mercedes-ster bovenop de kerstboom te zetten.

Net als landgenoot Sainz doet Fernando Alonso het niet rustig aan met de kerst. Hij verkiest echter zijn kartbaan boven de sportschool en rijdt enkele ronden in een crosskart.

Pierre Gasly doet het dan wel weer wat rustiger aan en besteedt wat tijd met zijn familie en vrienden, maar zet vervolgens zijn hersenen wel flink aan het werk met het spel Cluedo.

Foto: @pierregasly Pierre Gasly neemt het er van met zijn familie en vrienden.

Esteban Ocon brengt tijdens de feestdagen een bezoekje aan zijn ouders. Hij moest er wel vroeg voor opstaan, maar naar eigen zeggen is hij alleen op eerste kerstdag een ochtendmens dus was dat geen probleem.

Valtteri Bottas is 'Down Under' - specifiek Adelaide - gegaan om kerst te vieren met vriendin Tiffany Cromwell. Gezien de fietsen en surfplanken is dat ook een vakantie vol activiteiten voor de Finse Sauber-coureur, maar wel met af en toe een drankje - gin van zijn eigen bedrijf.

Ook Zhou Guanyu geniet volop van de feestdagen en is teruggekeerd naar Sjanghai om kerst te vieren met zijn familie, maar ook met zijn kat. Daarbij hoeft hij ook even niet te letten op wat hij eet.

Nico Hülkenberg en zijn vrouw Eglė Ruškytė hebben nu ook wat tijd om te genieten van de rust na een lang F1-seizoen en nemen dan uiteraard dochter Noemi Sky mee om te genieten van de kerstsfeer.