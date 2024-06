In beeld: Zo moeten F1-auto's er in 2026 uitzien

Niet alleen op motorisch vlak grijpt de FIA in voor het reglement van 2026, ook op het gebied van chassis heeft het bestuursorgaan niet stilgezeten. De nieuwe generatie F1-auto's, geïntroduceerd in 2022, had niet helemaal het beoogde effect - namelijk makkelijker andere auto's kunnen volgen om ook meer in te kunnen halen. Bij de nieuwe F1-auto's voor 2026 moet de hoeveelheid luchtweerstand een stuk omlaag. Veranderingen aan het chassis moeten leiden tot een verlies van 30 procent aan downforce en 55 procent minder drag. Nieuw is de introductie van de actieve aerodynamica. Coureurs kunnen dan op rechte stukken met minder drag rijden terwijl er in de bochten juist meer downforce gegenereerd moet worden via de voor- en achtervleugel. Het chassis is op alle vlakken iets kleiner geworden, wat ook resulteert in een gewichtsvermindering van zo'n dertig kilogram.

