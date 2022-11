Wat we geleerd hebben van Alonso's eerste F1-test voor Aston Martin

De volgende fase in de voorbereidingen op het Formule 1-seizoen 2023 is dinsdag afgetrapt tijdens de bandentest op het Yas Marina Circuit. Fernando Alonso was een van de coureurs die in Abu Dhabi in actie kwam voor zijn nieuwe werkgever, maar wat zegt zijn eerste kennismaking met Aston Martin? Motorsport.com analyseert.