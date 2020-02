In beeld: De voltooide Hugenholtzbocht op Circuit Zandvoort

De Hugenholtzbocht heeft een flinke metamorfose ondergaan vanwege de terugkeer van de Formule 1 in het eerste weekend van mei. De knik is voorzien van een hellingshoek van 19 graden, waarmee er sprake is van een heuse kombocht.

Eind vorige week liet Zandvoort-directeur Robert van Overdijk al weten dat de laatste asfaltlaag was gelegd. De toplaag in de laatste bocht is een speciale mix die onder een bepaalde hoek moet worden aangebracht, wat ertoe moet leiden dat er minder ‘marbles’ van de banden komen en er meerdere lijnen door de bocht kunnen worden genomen.

Het Zwitserse bedrijf Geobrugg heeft nu ook de door de FIA gehomologeerde hekken geplaatst bij de Hugenholtzbocht, waarmee de bocht nu helemaal af is. Jarno Zaffelli van het Italiaanse Dromo, dat verantwoordelijk is voor de aanpassingen aan het circuit, is tevreden met het eindresultaat. “We hebben iets gemaakt waarvan wij dachten dat het fenomenaal zou zijn om te rijden en dat geen enkel ander circuit heeft. Bocht 14 is vrij ruim en breed, zodat je er volgas doorheen kan, terwijl de overgang van bocht 2 naar bocht 3 veel hoogteverschil heeft gekregen en een veranderende hoek. Dat is bijna een kurkentrekker geworden, afhankelijk van de lijn die je neemt. Je horizon verandert en je hebt het gevoel alsof je wordt geknepen.”

Met medewerking van Luke Smith

Video: De werkzaamheden op Zandvoort in beeld