In beeld: Max Verstappen gehuldigd tijdens FIA Gala in Baku

Na afloop van ieder autosportseizoen komen de kampioenen van de diverse raceklassen bijeen tijdens het traditionele FIA Gala. Vrijdagavond was het weer zover, ditmaal in het Baku Convention Center in Baku. Eerder in de week kwam de FIA zelf overigens al bijeen in de Azerbeidzjaanse hoofdstad voor de algemene vergadering.

Na een persmoment werden 's avonds de bokalen uitgereikt aan de wereldkampioenen van de diverse FIA-kampioenschappen. Zo ook aan Max Verstappen, die voor het derde jaar op rij de bokaal voor de wereldtitel in de Formule 1 in ontvangst mocht nemen. Hij was echter niet de enige F1-coureur die een prijs ontving tijdens het gala in Baku. Oscar Piastri werd namelijk uitgeroepen tot de beste rookie van alle FIA-kampioenschappen, terwijl Fernando Alonso de prijs voor beste actie van het jaar. Die kreeg de Aston Martin-coureur voor zijn inhaalactie op Sergio Perez in de laatste ronde van de Braziliaanse Grand Prix.

Max Verstappen gehuldigd tijdens FIA Gala

Na het gebruikelijke persmoment verscheen Max Verstappen op de rode loper in Baku. Dat deed hij samen met vriendin Kelly Piquet.

Max Verstappen en Red Bull Racing-teambaas Christian Horner poseren voor de RB19, waarmee de Nederlander maar liefst negentien Grands Prix won in 2023.

Max Verstappen betreedt het podium om zijn bokaal in ontvangst te nemen en krijgt daar wederom gezelschap van de Red Bull RB19

FIA-president Mohammed Ben Sulayem reikt de bokaal voor de F1-wereldkampioen voor het derde jaar op rij uit aan Max Verstappen.

Max Verstappen poseert met Dries van Langendonck, Kirill Kutskov en Paolo Ippolito, de wereldkampioenen in de diverse wereldkampioenschappen karting.

Alle gehuldigde kampioenen van de diverse FIA-kampioenschappen verzamelen zich op het podium voor een groepsfoto.