Honda sloot op deze manier het autosportseizoen 2023 af. Fans van het merk konden op Motegi een volle dag genieten van verschillende soorten auto- en motorsport. Zo waren er demo's met de Super Formula, NSX GT3, het Repsol Honda MotoGP-team en Red Bull Racing en AlphaTauri. Honda pakte uit door ook dit jaar weer de grote namen uit die klassen te strikken. Ook Max Verstappen, Sergio Perez, Daniel Ricciardo en thuisheld Yuki Tsunoda waren van de partij om in oudere F1-bolides van hun teams wat ronden te rijden over het 4,8 kilometer lange circuit - en uiteraard mochten de donuts niet ontbreken.

Na de laatste F1-demo's aan het einde van de dag blikte Verstappen terug op zijn F1-seizoen. "Het was een seizoen dat niemand echt verwacht had", zei de drievoudig wereldkampioen. "Maar we zaten in een flow en wonnen races. Als team wil je natuurlijk meer en uiteraard zijn we trots op wat we bereikt hebben."

Eerder op de dag deden de F1-coureurs nog mee aan een kartrace. Daarin namen ze het op tegen onder meer Red Bull-junior Ayumu Iwasa, Indy 500-kampioen Takuma Sato en MotoGP-coureur Takaaki Nakagami. Deze nogal interessante kartrace - waarbij soms op Mario Kart-achtige wijze de baan werd afgesneden - werd gewonnen door het Red Bull Racing-duo, gevolgd door de AlphaTauri-coureurs. "Het was een geweldige race, erg leuk", blikte Perez terug op die overwinning. "Onze strategie pakte erg goed uit, met de undercut", lacht de Mexicaan, doelend op het feit dat er in de pitstraat gewisseld moest worden van coureur en dat voor hen soepel verliep. "Ik was verbaasd, want toen Max binnenkwam lagen we er niet zo ver voor."

Verstappen had ondertussen wat te zeggen over de acties van Ricciardo. "Het begon best goed, maar toen besloot Daniel om terrorist te spelen", grapt hij. "Hij probeerde letterlijk iedereen te vermoorden. Maar zoals Checo zei, hadden we een goede strategie en de pitstop was erg goed. Toen Checo een ronde reed, zag ik al dat hij in het gevecht zat en het was leuk tot het einde."

Bekijk hieronder de mooiste foto's van de Honda Racing Thanks Day 2023: