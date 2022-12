Interview Jackie Stewart: "Goed voor F1 dat dominantie Mercedes doorbroken is"

Dit jaar heeft Red Bull Racing voor het eerst sinds 2013 weer beide wereldtitels in de wacht gesleept. Het is op indrukwekkende wijze gebeurd. Alhoewel Ferrari en Red Bull in de meeste raceweekenden aan elkaar gewaagd waren, duiden de cijfers op dominatie. Het komt logischerwijs door de constante optredens van Red Bull en Max Verstappen, maar ook voor een deel door de steken die Ferrari heeft laten vallen. "Ferrari krijgt het op de één of andere manier maar niet voor elkaar. Misschien komt het wel gewoon doordat ze Italiaans zijn", lacht Stewart in gesprek met Motorsport.com.

Goed voor F1 dat Mercedes-dominantie is doorbroken

Dat Red Bull dominante cijfers heeft geschreven, is volgens de voormalig coureur niet ten koste gegaan van de amusementswaarde. "Nee, het is juist een goed jaar geweest voor de Formule 1. En het is gelukkig ook een veilig jaar geweest. De juiste man heeft aan het eind van de rit gewonnen en het juiste team natuurlijk ook. Uiteindelijk kunnen we tevreden terugkijken op weer een mooi seizoen, waarin we ook betere races hebben gezien." Met die laatste woorden duidt Stewart op het technisch reglement dat overhoop is gegaan. Het grondeffect keerde voor het eerst sinds eind 1982 terug in de Formule 1 en heeft het volgen van een andere auto aantoonbaar makkelijker gemaakt.

Dat er aan het eind van de rit een andere constructeurskampioen is gekroond, vindt Stewart eveneens positief. "Wat we niet willen is dat steeds hetzelfde team domineert. Mercedes heeft die dominantie jarenlang gehad. Dat was natuurlijk geweldig voor Mercedes-Benz zelf, maar in mijn ogen negatief voor de sport. Voor de Formule 1 als geheel was die overmacht niet zo goed en was verandering dus welkom." Red Bull verdient lof voor de competitieve auto die het na de intense titelstrijd van 2021 heeft gebouwd, al prijst Stewart Verstappen als individu ook. "Hij is dé man van dit moment, dat is overduidelijk. Maar ik moet zeggen dat er achter hem nog meer jong talent aan zit te komen, talent dat een goede indruk heeft achtergelaten."

Russell volgend jaar serieuze factor in titelstrijd?

Stewart verwijst daarmee onder meer naar George Russell. De jonge Brit stapte voor het eerst in bij Mercedes, scoorde zijn eerste zege en is in het kampioenschap voor Lewis Hamilton geëindigd. Daar moet bij aangetekend dat Hamilton in de eerste seizoenshelft iets meer experimenteerde met de W13 dan zijn jongere teamgenoot en dat hij in de laatste maanden wel weer een gretige indruk maakte. Toch is Stewart onder de indruk van Russell. Opgemerkt dat een nieuwe tweestrijd tussen Hamilton en Verstappen het droomscenario is als Mercedes daadwerkelijk een stap zet in 2023, haakt de Schot in: "Nou, vlak zijn teamgenoot niet uit. Die heeft dit jaar laten zien dat hij ook meer dan goed is."