De Grand Prix van Emilia-Romagna werd afgelopen maand afgelast door hevige overstromingen in de regio. De promotor van de race besloot na overleg met de Formule 1 en het Italiaanse ASN om onder meer de drie bekers en constructeursbeker te veilen voor het goede doel. Daarnaast bood Pirelli de pole position-prijs aan, terwijl de leverancier van de champagne Ferrari Trento een fles veilde van het type die op het podium werd gebruikt.

Alle items werden gesigneerd door de twintig F1-coureurs tijdens het Spaanse Grand Prix-weekend. De bekers kregen ook een handtekening van alle teambazen. De veiling werd georganiseerd door F1-partner Memento Exclusives. De opbrengst ging naar het Agentschap voor Territoriale Veiligheid en Civiele Bescherming van de regio Emilia-Romagna. De verkoop vormde een unieke kans voor fans en verzamelaars om moderne F1-trofeeën te bemachtigen, ook al waren ze niet gebruikt en toegekend aan een drietal coureurs en een team.

Naast de handtekeningen hebben de bekers een extra historisch element, want ze bevatten ook de gegraveerde namen van de winnaars in Imola tussen 1980 en 2022. Op de lijst staan onder meer Nelson Piquet, Alain Prost, Elio de Angelis, Ayrton Senna, Nigel Mansell en Michael Schumacher.

"Opnieuw heeft de F1-gemeenschap grote vrijgevigheid getoond door via deze veiling een bedrag in te zamelen dat gedoneerd zal worden aan degenen die nog steeds lijden onder de schade die is veroorzaakt door het slechte weer in Emilia-Romagna, dat zeer ernstig is geweest en waarvan de gevolgen nog lange tijd zwaar op de bevolking zullen drukken", zegt Pirelli-baas Mario Isola. "Alle hulp, hoe klein ook, kan helpen en we zijn blij dat we onze bijdrage hebben kunnen leveren."

Barry Gough CEO van Memento vult aan dat in totaal 247.171 Britse pond (omgerekend 287.923 euro) is opgehaald. Posters gesigneerd door Alfa Romeo-coureurs Valtteri Bottas en Zhou Guanyu zijn nog steeds beschikbaar.