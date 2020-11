Ilott bij Alfa Romeo in Abu Dhabi F1 rookietest

Ilott, een lid van de Ferrari Academy, mocht vorig jaar in mei al een keer voor het Zwitserse team testen op het circuit van Barcelona. Hij zou afgelopen maand ook een vrije training bij Haas voor zijn rekening nemen op de Nürburgring, maar door de mist ging die training niet door.

"Ik kijk er erg naar uit om weer in de wagen te zitten in Abu Dhabi en ben Alfa Romeo en de Ferrari Driver Academy heel dankbaar voor deze kans", vertelde de 22-jarige Ilott. "Elke kans om een Formule 1-wagen te besturen is belangrijk, het is een manier om ervaring op te doen in de cockpit en bij het werken met het team. De engineers behoren bij de beste ter wereld, dus er is veel dat ik van hen kan leren."

Alfa Romeo-teambaas Fred Vasseur zegt dat Ilott bij zijn eerste test een goede indruk naliet. "Callum is een van de meest belovende talenten die eraan zitten te komen en dat hebben zijn prestaties in de Formule 2 dit jaar ook laten zien", aldus Vasseur. "Hij had pech dat hij vorige maand de vrijdagtraining niet kon afwerken op de Nürburgring, dus hij verdient deze kans in Abu Dhabi. Zijn attitude en werkethiek hebben een heel positieve indruk gemaakt op het team."

Ilott, die tweede staat in het F2-kampioenschap op 22 punten van leider Mick Schumacher, behaalde dit seizoen drie zeges en vier poles in zijn tweede jaar in de opstapklasse. Schumacher zal zelf in Abu Dhabi wellicht aan de slag gaan bij Haas. De verwachting is dat hij volgend jaar met het Amerikaanse team zijn debuut zal maken in de Formule 1. Haas zal voor 2021 zowel Romain Grosjean als Kevin Magnussen vervangen, maar Ilott zou niet in aanmerking komen voor het tweede zitje. Haas zou wel kijken naar de rijkelijk gesponsorde Rus Nikita Mazepin.

Er komen in Abu Dhabi nog meer leden van de Ferrari Driver Academy in actie. Robert Shwartzman en Antonio Fuoco zullen de Ferrari SF1000 uittesten.