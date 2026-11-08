Formule 1 GP van Brazilië

‘Ik probeer op de een of andere manier te winnen’ – kunnen Hamilton en Verstappen in Brazilië terugvechten naar de zege?

De twee legendes starten de race in Sao Paulo achteraan op de grid – en zijn niet al te optimistisch over hun kansen

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 8 nov 2026, 13:59

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Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Mark Thompson / Getty Images

Met Lewis Hamilton en Max Verstappen als 20e en 21e op de grid van de Braziliaanse Grand Prix belooft de Formule 1-race van zondag fascinerend te worden – ongeacht de weersomstandigheden.

Hamilton en Verstappen zijn nu net twee coureurs die op het Autodromo Jose Carlos Pace memorabele inhaalraces hebben gereden, op een circuit waar inhalen altijd makkelijker is geweest dan op de meeste andere circuits.

In 2021 werd de zevenvoudig wereldkampioen wegens een technische overtreding uit de uitslag van de kwalificatie geschrapt, waardoor hij de sprint vanaf de laatste plek startte; hij vocht zich naar de vijfde plaats. Met een gridstraf van vijf plaatsen voor een nieuwe motor stond Hamilton voor de Grand Prix als 10e op de grid, maar hij knokte zich naar voren en trok in een titanenstrijd met Verstappen aan het langste eind.

Drie jaar later viel de Nederlander op een natte zondagochtend af in Q2 en kreeg hij ook een gridstraf van vijf plaatsen voor zijn zesde verbrandingsmotor, waardoor hij als 17e op de grid eindigde. De regen had ook invloed op de race, maar Verstappen stond op toen het moest en haalde Esteban Ocon comfortabel in voor de zege.

Maar het DRS-systeem had Hamiltons uitzonderlijke optredens mogelijk gemaakt, en de inhaalmodus die nu in plaats daarvan op de nieuwe F1-powerunits zit, is minder doorslaggevend; de baanindeling van Interlagos maakt dat mogelijk zelfs nog lastiger.

Op de vraag hoe makkelijk inhalen zou zijn in vergelijking met 2021, antwoordde de Ferrari-coureur: “Moeilijker, want toen hadden we natuurlijk een heel lang recht stuk en als je dichtbij kwam, had je DRS, terwijl een auto dat misschien niet had – terwijl nu iedereen gewoon zijn vleugels openzet.

“Ik denk dat inhalen heel, heel, heel moeilijk wordt. Ik weet niet zeker of je hetzelfde soort races gaat zien als in het verleden. Maar misschien brengen de natte omstandigheden daar verandering in.”

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Nu hebben we geen DRS meer”, viel Verstappen hem bij. “En de inhaalmodus is hier erg beperkt bruikbaar, want door het lange rechte stuk trekt iedereen de batterij leeg. Je snelheidsverschil op het rechte stuk wordt dus veel kleiner – eigenlijk een beetje zoals in Mexico. Het wordt dus een stuk lastiger dan normaal om in te halen.”

Wat wordt dan Hamiltons strategie? “Ik heb er geen”, antwoordde hij. “Proberen te winnen, op de een of andere manier.”

Verstappen rekent ondertussen op een aantal incidenten als hij wil meedoen om de overwinning. “Veel safety cars, zodat ze niet kunnen wegrijden en het steeds weer naar mij toe komt”, zei de Red Bull-coureur. “We zullen zien. Ik denk er niet echt te veel over na. Ik begin gewoon bij ronde één en zie wel waar ik uitkom.”

Hij voegde eraan toe: “Ik hoop dat we [met Lewis] de auto's voor ons zo snel mogelijk voorbij kunnen.”

In de 19 Grands Prix tot dusver in F1 2026 zijn pas twee races gewonnen vanaf een plek buiten de eerste startrij. Verstappen won in Mexico vanaf de 5e plek op de grid, al lag hij in ronde één feitelijk aan de leiding, en Antonelli zegevierde opmerkelijk genoeg vanaf de 19e plek in Italië. Maar als de verwachte regen invloed heeft op de race, dan zegt de geschiedenis van 2026 in droge omstandigheden niets meer.

Aanvullende verslaggeving door Isa Fernandes en Federico Faturos

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