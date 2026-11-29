Formule 1 GP van Qatar

"Ik moet veel pizza's betalen" – hoe McLaren-teambaas weddenschap over Max Verstappen en Lando Norris verloor

Het effect van vuile lucht in Qatar bleek aanzienlijk sterker dan velen hadden verwacht, onder wie Stella. Hij dacht dat het inhalen van Verstappen mogelijk zou blijken, maar die overtuiging heeft hem een weddenschap gekost

Ronald Vording

Gepubliceerd: 29 nov 2026, 21:08

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Hoewel McLaren punten heeft ingelopen op Red Bull in de strijd om de derde plaats in het constructeurskampioenschap van de Formule 1 en met een gelijk aantal punten naar de seizoensfinale in Abu Dhabi gaat, had het weekend in Qatar nog beter kunnen uitpakken.

Red Bull was kwetsbaar door schade aan beide auto's, maar Max Verstappen wist desondanks de vierde plaats vast te houden. Lando Norris dichtte het gat twee keer, maar kon nooit een serieuze inhaalpoging plaatsen.

Verstappen was na de race heel duidelijk over de reden, toen Motorsport.com hem vroeg hoe hij een van de McLarens achter zich had weten te houden: "Lando kwam dichtbij, maar zakte daarna weer terug, dus ik denk dat het ze gewoon heeft opgebroken dat ze geen tweede set harde banden hadden", zei de Nederlander.

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Hij voegde eraan toe dat hij Piastri niet eens had gezien als McLaren twee sets harde banden voor de race onder de schijnwerpers had bewaard. Toen Motorsport.com die woorden vervolgens voorlegde aan Andrea Stella, moest de teambaas van McLaren lachen:

"Max is altijd vrij kleurrijk in hoe hij dingen omschrijft. En eerlijk is eerlijk, hij maakt zijn punten in ieder geval behoorlijk duidelijk."

Serieuzer gesteld maakte Stella duidelijk dat er inderdaad een kern van waarheid zat in wat Verstappen had gezegd.

Op zaterdagavond had McLaren nog de verwachting uitgesproken dat het verschil tussen de medium en de harde band in racetrim maar klein zou zijn, maar 24 uur later bleek dat niet helemaal het geval.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Achteraf zou ik zeggen dat de harde band een betere raceband was, dus met twee sets hard in de race was onze auto competitiever geweest", gaf Stella toe.

"Of dat genoeg was geweest om onze eindpositie te verbeteren, kan ik niet zeggen, ook omdat inhalen om meer vraagt dan alleen de banden[keuze]. Maar als we terugspoelen en de bandenkeuze opnieuw maken, dan kiezen we voor twee sets hard."

Stella's punt dat inhalen meer vraagt dan alleen de juiste bandenkeuze werd in Qatar heel duidelijk. De eerste van de twee races in het Midden-Oosten was in zekere zin het tegenovergestelde van Las Vegas.

Daar bleek het goed mogelijk om andere auto's te volgen, mede doordat er rond de Strip geen snelle bochten zijn, maar in Qatar was het effect van vuile lucht volgens Lewis Hamilton al voelbaar op drie tot vier seconden achter een andere auto.

Dat was te zien toen Kimi Antonelli enige tijd vastzat achter de beschadigde auto van George Russell, en ook in het gevecht tussen Verstappen en Norris om de vierde plaats.

Toen Motorsport.com Stella vroeg hoe groot de rol van vuile lucht was geweest op het Lusail International Circuit, onthulde hij dat het hem zelfs een weddenschap had gekost.

"Nou, de vuile lucht had op dit circuit een heel grote impact", antwoordde Stella. "Ik had met mijn engineers om een pizza gewed dat we zouden kunnen inhalen, en nu moet ik veel pizza's betalen!"

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- Het Motorsport.com-team

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