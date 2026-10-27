Formule 1 GP van de Verenigde Staten

“Ik kon niet verdwijnen” - Oliver Bearman baalt van ‘krankzinnige’ straf voor botsing met Pierre Gasly

Bearmans gedurfde actie op Gasly werd, volgens hem, zwaar bestraft – en veroorzaakte hoe dan ook zijn uitval

Benjamin Vinel Stuart Codling

Gepubliceerd: 27 okt 2026, 15:10

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Oliver Bearman zegt dat hij “behoorlijk geschokt” was dat hij een tijdstraf van 10 seconden kreeg voor zijn aanvaring met Pierre Gasly in de Grand Prix van de Verenigde Staten in de Formule 1.

Bearman won in de openingsronde van de race in Austin twee posities en plaatste in de ronde daarna een aanval op de als tiende rijdende Gasly, binnendoor in bocht 13.

Toen Bearman merkte dat het gat verdween, zette hij twee wielen op de gele kerbstone aan de binnenkant, maar zijn linkervoorwiel raakte nog steeds de sidepod van de Alpine. Het contact, hoe licht ook, veroorzaakte aanzienlijke schade aan beide auto's en de FIA-stewards gaven de Brit die tijdstraf van 10 seconden.

“Ik was eerlijk gezegd behoorlijk geschokt”, zei Bearman. “Als het al iets was, dan was het een race-incident. Ik vond het ook wat zwaar om er een tijdstraf van 10 seconden voor te krijgen, zeker gezien sommige incidenten die dit jaar zijn gebeurd en die ofwel onbestraft zijn gebleven, of met een straf van vijf seconden zijn afgedaan. Tien seconden voor dat soort incident lijkt mij erg buitensporig, gezien wat er gebeurde.

“Ik had het gevoel dat ik voldoende naast zijn auto zat om te rechtvaardigen dat ik daar ruimte verdiende, of op zijn minst het gevoel te hebben dat ik die ruimte mocht krijgen. Die ruimte kreeg ik echter niet. Ik kreeg misschien slechts een halve autobreedte. Om contact te vermijden, stuurde ik de kerbstone op, maar zelfs dat was simpelweg niet genoeg. Op het moment dat ik eenmaal had besloten de aanval in te zetten, kon ik niet zomaar verdwijnen. Ik blokkeerde niet, ik verloor op geen enkel moment de controle; het was eenvoudigweg zo dat ik daar op dat moment niet meer weg kon. Een straf van tien seconden is, gezien al die feiten, bizar.”

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Eerlijk gezegd was het pijnlijker dat ik wat schade opliep. Het was een heel klein tikje, maar daardoor kwam eigenlijk de bodemplaat los en die trilde in de daaropvolgende ronden langzaam los van de auto en de auto ging gewoon achteruit. Ik had misschien vijf ronden waarin het eigenlijk heel goed voelde en alles in orde was, en daarna werd de auto langzaam, stap voor stap, slechter en toen was het eigenlijk einde verhaal.”

Door de schade liet Bearman teamgenoot Esteban Ocon in ronde 11 voorbij.

“Pierre haalde me in en ik voelde me nog steeds relatief competitief”, vervolgde de Haas-coureur. “Het gat bleef heel stabiel tussen Pierre voor me en Esteban achter me; het was net iets meer dan één seconde.

“Maar vervolgens zagen we van de ene op de andere ronde iets van de auto vallen. En in sector één verloor ik van de ene op de andere ronde iets van acht tienden ten opzichte van mezelf. Het was heel duidelijk dat ik ineens van een beetje schade aan de auto naar een catastrofale hoeveelheid schade aan de auto ging.

“Ik zei gewoon: ‘Ik doe niet meer mee in deze race, ik laat Esteban gaan.’ Hij kwam voorbij. Ik wilde hem gewoon niet ophouden, want daar race ik niet voor. We racen als team om te proberen Audi te verslaan, dus ik liet hem bij de eerste gelegenheid gaan.”

Bearman viel uiteindelijk in ronde 24 uit als direct gevolg van de eerdere aanvaring. “Het werd erger, het werd gevaarlijk”, zei hij. “Ik bedoel, de auto was heel onvoorspelbaar, en daarnaast zijn, weet je, de kilometers op de motor en alle onderdelen belangrijk.”

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Gasly hield ondertussen die tiende positie vast, met een achterstand van acht seconden op Liam Lawson onder de finishvlag, maar hij had het gevoel dat de botsing met Bearman hem ervan had weerhouden de Racing Bulls uit te dagen.

“Het was een klein tikje, maar het haalde een behoorlijk groot stuk uit het rechterdeel van onze vloer, aan de voorkant van de vloer en vervolgens het middengedeelte ervan. Ik denk dat we bijna 10 [downforce]punten verloren, dus dat maakte onze middag niet echt makkelijk”, zei de Fransman.

“Tevreden, gezien het feit dat we tiende waren. Alleen had ik graag willen zien wat er mogelijk was geweest tegen Liam zonder die schade. We zullen het nooit weten.”

Aanvullende verslaggeving door Ronald Vording

Lees ook:

Foto's van F1 Grand Prix van de Verenigde Staten - zondag





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s





GP van de Verenigde Staten – zondag, in foto’s

Formule 1

52

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





“Ik kon niet verdwijnen” - Oliver Bearman baalt van ‘krankzinnige’ straf voor botsing met Pierre Gasly



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



11 min



“Ik kon niet verdwijnen” - Oliver Bearman baalt van ‘krankzinnige’ straf voor botsing met Pierre Gasly





De fouten die Lewis Hamilton een podium kostten in de F1 GP van de VS



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



12 min



De fouten die Lewis Hamilton een podium kostten in de F1 GP van de VS





Is de titelstrijd in MotoGP voorbij na de Australische GP?



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



1 u



Is de titelstrijd in MotoGP voorbij na de Australische GP?





Het aspect van de GP van de VS 2026 dat als blauwdruk voor F1 2027 kan dienen



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 u



Het aspect van de GP van de VS 2026 dat als blauwdruk voor F1 2027 kan dienen

Vorig artikel De fouten die Lewis Hamilton een podium kostten in de F1 GP van de VS

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Benjamin Vinel





Waarom McLaren Oscar Piastri een teamorder gaf in F1 GP van de VS



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



19 u



Waarom McLaren Oscar Piastri een teamorder gaf in F1 GP van de VS





Franco Colapinto reageert op controversiële opmerking van Jeremy Clarkson



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Franco Colapinto reageert op controversiële opmerking van Jeremy Clarkson





On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 6 m



On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis

Meer van

Esteban Ocon





Ocon reageert op Haas-contract voor Rafael Camara in F1 2027



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



4 d



Ocon reageert op Haas-contract voor Rafael Camara in F1 2027





Heeft Haas de juiste keuze gemaakt met Rafael Camara voor F1 2027?



Formule 1



Formule 1



GP van Singapore



11 d



Heeft Haas de juiste keuze gemaakt met Rafael Camara voor F1 2027?





Rafael Camara vervangt Esteban Ocon bij Haas in F1-seizoen 2027



Formule 1



Formule 1



GP van Singapore



12 d



Rafael Camara vervangt Esteban Ocon bij Haas in F1-seizoen 2027

Meer van

Haas F1 Team





Waarom Oliver Bearman en Rafael Camara nu strijden om de volgende vrije Ferrari-stoel



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



4 d



Waarom Oliver Bearman en Rafael Camara nu strijden om de volgende vrije Ferrari-stoel





Lights, Camara, action: zo koos Haas zijn nieuwste F1-rookie voor 2027



Formule 1



Formule 1



GP van Singapore



10 d



Lights, Camara, action: zo koos Haas zijn nieuwste F1-rookie voor 2027





Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Japan



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Japan



6 m



Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Japan

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Door Jake Boxall-Legge



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette





Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



Door Stuart Codling



Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026





Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



4 d



Door Ronald Vording



Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer