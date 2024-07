“Ik ben geen robot”

Het lijkt nog zo kort geleden dat McLaren en Alpine in de zomer van 2022 streden om de handtekening van de hoog aangeschreven Formule 2-kampioen. Slechts twee jaar en 35 F1-starts later is Oscar Piastri de nieuwste winnaar in de koningsklasse van de autosport. In Hongarije bleef hij teamgenoot Lando Norris voor en mocht hij voor het eerst naar de hoogste trede van het podium.

In zijn eerste achttien maanden als Formule 1-coureur bewees Piastri uit het juiste racehout gesneden te zijn. Hij zorgt ervoor dat Norris niet op zijn lauweren kan rusten, terwijl hij met zijn betrouwbaarheid en foutloze rijstijl belangrijke punten scoort voor McLaren in de strijd met Red Bull om het constructeurskampioenschap. Dat hij een topcoureur is, dat is inmiddels wel duidelijk. Maar over zijn leven buiten de auto is nog maar weinig bekend.

Alleen in Engeland

Tot zijn doorbraak in Hongarije bleef hij veelal onder de radar. En daar houdt Piastri van. Hij verhuisde op zijn veertiende naar Engeland om zijn droom na te jagen: F1-coureur worden. “Ik verhuisde voor de eerste zes maanden alleen met mijn vader. Ik was bijna vijftien”, blikt Piastri in een interview met Motorsport.com terug. “Dat was in januari, en in juli of augustus zei hij: ‘Ik ga terug naar Australië om bij de rest van je familie te wonen. Of je komt met me mee terug, of je blijft hier maar dan ga je wel naar een internaat’. Ik genoot van het racen in Europa en uiteraard wilde ik mijn droom najagen om F1-coureur te worden, dus ik wist dat ik moest blijven.”

Onder de radar blijven is niets ongewoons voor nieuwkomers in de Formule 1. De sport vergt zoveel van een rookie dat alle tijd en energie gestoken moet worden in het leren kennen van de auto, het team en aanverwante zaken. En dat terwijl er liefst 24 Grands Prix op het programma staan, met daarnaast allerlei extra PR-verplichtingen en bezoekjes aan de fabriek. Tv-kijkers kunnen hem al snel ‘saai’ noemen. Hoewel hij niet in de buurt komt van de goedlachse Daniel Ricciardo of de altijd goudeerlijke Max Verstappen, is hij intern zeer geliefd. Zijn droge humor begint langzaam maar zeker ook in de boordradio’s door te sijpelen.

Oscar Piastri, McLaren F1 Team Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

De afgelopen races laat hij ook steeds duidelijker zijn mening horen tijdens de mediasessies, zoals in Oostenrijk toen het over track limits ging. Toch zal hij nooit een enorme grappenmaker of jetsetter worden. “Ik geniet echt van het racen”, zegt Piastri over zijn focus op de sport en zijn beperkte hoeveelheid publieke optredens. “Ik heb een paar dingen buiten F1 gedaan, maar ik probeer zo goed mogelijk te presteren dus ik wil op geen enkele manier afgeleid worden. Zeker vorig jaar, toen ik voor het eerst een volledig seizoen meemaakte, wilde ik mezelf niet vermoeien met 'buitenschoolse activiteiten'. Naarmate ik ouder en volwassener word, denk ik dat ik ook ga ontdekken wat ik buiten F1 leuk vind.” Op de vraag of hij het gevoel heeft dingen gemist te hebben toen hij opgroeide, zegt hij: “Een beetje, ja. Ik ben niet naar de universiteit gegaan, dus ik denk dat ik wat dingen gemist heb. Maar ik wist wat ik zou missen en ik zou het niet anders willen. Ik heb mijn droombaan. De kans daarop is ongelofelijk klein, dus het was het waard en ik zou niets willen veranderen. Als je die dingen wilt, ga dan en doe het. En word geen F1-coureur!”

Voor Piastri is het zeer waardevol dat hij voormalig Red Bull-coureur Mark Webber aan zijn zijde heeft als manager. Hij weet wat het is om vanuit Australië te verhuizen om een racedroom na te jagen, hoe je je staande houdt in de piranhaclub die F1 heet en hoe je moet samenwerken met een topteam. “Het feit dat hij een vergelijkbare route heeft afgelegd, helpt”, aldus de nieuwbakken racewinnaar. “Ik heb zijn boek gelezen, dus het is best bijzonder dat hij mij wilde begeleiden. Zeker toen ik naar de Formule 2 ging. Ik moest daar snel doorheen als ik F1 wilde halen. Maar niet zo extreem als Mark, die op z’n zachtst gezegd een zeer gecompliceerde route richting de Formule 1 had. Hij weet wat ervoor nodig is om in F1 te blijven. Dat is het belangrijkste van onze relatie. In plaats van dertig, heb je nu duizend man die je auto ontwikkelen. Je racet tegen jongens met vijf, tien of twintig jaar ervaring, en niet met twee of drie zoals in F2. Er gebeurt veel meer. En daarmee heeft hij me enorm geholpen.”

Mark Webber, Oscar Piastri en Ann Webber Foto door: Niet vermeld

Net als teamgenoot Norris is Piastri een bescheiden ster. Nu de aandacht zal groeien door zijn eerste overwinning, moet hij snel leren hoe hij zijn introverte karakter combineert met zijn bekendheid. “Fans maken elke sport mogelijk, dus tijd doorbrengen met hen en waardering uiten is zeer belangrijk. Maar vergeet niet dat dit mijn werk is. Het is lastig om op sommige momenten de balans te vinden. Het neemt geen al te gekke vormen aan, maar er zijn weinig plekken waar je heen kunt zonder dat je herkend wordt. De eerste zes maanden was ik nog redelijk onder de radar. Toen we het podium gingen halen, veranderde het leven wat meer. Ik ben er inmiddels al iets meer aan gewend.”

Oscar Piastri, McLaren geeft een handtekening aan een fan Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

“Ik ben geen robot”

Als er één karaktertrek is die indruk heeft gemaakt in de paddock, inclusief zijn eigen team, dan is het wel zijn onverstoorbare houding en nuchterheid. Hij loopt nooit te hard van stapel als het goed gaat, en hij is nooit te ontmoedigd als het tegen zit. “Dat is vrij natuurlijk voor me, maar het is ook wel bewust. Ik weet dat ik over kan komen als een heel kalm iemand, maar ik ben ook geen robot. Ik heb ook pieken en dalen. Het kost me misschien minder moeite dan anderen, maar iedereen is anders. Sommige presteren het beste als ze boos zijn, anderen presteren goed als ze zo ontspannen mogelijk zijn. Ik zit meer in dat relax-spectrum, maar je kunt ook te ontspannen zijn. Ik moet de juiste balans vinden. Het is belangrijk om te ontdekken wat het beste voor jou werkt. Ja, er is een radioknop, maar je kunt ook dingen zeggen zonder die knop in te drukken…!”

Oscar Piastri, McLaren F1 Team Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Waarom hij denkt dat de eerste F1-zege hem niet zal veranderen

Met een welverdiende Grand Prix-overwinning op zijn palmares, naast een sprintzege en diverse podiumplaatsen, gaat het snel voor de jongeling die slechts vijf jaar geleden nog in de Formula Renault Eurocup reed. En hoewel het gemakkelijk is om jezelf te verliezen in de dagelijkse sleur van het racen in de topklasse van de autosport, zegt Piastri dat hij niet vergeet in welke gelukkige positie hij verkeert. Hij moet zichzelf nog geregeld even in de arm knijpen: “Wanneer je midden in het seizoen zit, wordt het normaal en vergeet je wel eens hoe speciaal het is. Recent had ik echter nog een moment waarop ik moest denken aan hoe ik van de andere kant van de wereld kom, ging racen met karts, tot nu waar ik als F1-coureur door de straten van Monaco loop. Dat was een gaaf moment. Ik zie zeker in hoe gelukkig ik ben dat ik dit werk mag doen. Er zijn er honderden, zo niet duizenden, die dat ook proberen en het niet halen. En er zijn er tienduizenden die niet eens de kans hebben gekregen om het te proberen. Ik knijp mezelf dus geregeld nog even in de arm hoe cool dit is. Soms kan het intens zijn, maar ik heb de gaafste baan ter wereld. Ik ben ver weg uit Australië en er is een tijdsverschil. In de afgelopen acht jaar heb ik misschien zes of zeven maanden doorgebracht met mijn familie. Maar het feit dat alle moeilijke beslissingen en opofferingen zich uitbetalen en ik kan doen wat ik het liefste doel, maakt het wel gemakkelijker om lastige momenten door te komen.”

Hij was er al enkele malen dicht bij, dus zijn eerste zege zat er al even aan te komen. Maar net zoals er niets veranderde toen hij achttien maanden geleden F1-coureur werd, denkt Piastri dat het “waarmaken van zijn kinderdroom niet veel verandert” voor hem als persoon. “Uiteraard is het ongelofelijk speciaal, maar ik probeer er altijd van te leren. Sommige podiumplaatsen waren beter dan andere, en sommige races waarin ik zevende of achtste werd waren beter dan de races waarin ik als derde of vierde eindigde. Na een zege zou ik even genieten, maar het zit in mijn karakter - en waarschijnlijk geldt dat voor de meeste coureurs - dat ik altijd superkritisch ben. We proberen altijd te zien wat er beter had gekund, zelfs als we winnen.”

Verwacht dus niet dat de 23-jarige naast zijn schoenen gaat lopen nu hij zijn eerste overwinning op zak heeft en het F1-circus richting Spa-Francorchamps reist. Er is immers werk aan de winkel.