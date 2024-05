Iconische momenten in 14 jaar Grand Prix F1 van Singapore

Gesponsord door

De kleine uitwijkmogelijkheden rond het circuit in het centrum van de stad, in combinatie met het extreme klimaat dat de coureurs tot het uiterste uitput, maken het een van de zwaarste races van het seizoen. In de loop der jaren is er veel gebeurd onder het kunstlicht van Singapore. Nu de Formule 1 zich opmaakt voor een nieuwe editie, volgt hier een overzicht van de belangrijkste momenten van de afgelopen 14 jaar en waar op het Marina Street Bay Circuit die plaatsvonden.

Startlijn: Hülkenberg spint

Er was drama op de startlijn in 2016 toen de Force India van Nico Hülkenberg in de pitmuur belandde nadat hij door twee Toro Rosso's in de verdrukking was gekomen. De auto van de Duitse coureur brak naar links uit en hij wist ternauwernood te voorkomen dat hij werd geraakt door Max Verstappen.



Zes jaar eerder, in 2010, ging de Lotus van Heikki Kovalainen op het rechte stuk in vlammen op nadat een brandstofklep kapot was gegaan. De Fin moest een brandblusser uit de pits pakken om het vuur te doven, terwijl de rest van het veld doorreed: "Misschien moeten ze me meer betalen, want ik ben nu ook brandweerman!"

Bocht 1: Een botsing in de eerste bocht

Max Verstappen beleefde in 2017 een angstaanjagend moment toen hij in een Ferrari-sandwich de eerste bocht in ging. Hij en polesitter Sebastian Vettel kwamen traag weg op een vochtige baan en Kimi Räikkónen schoot van de tweede startrij naar voren om de aanval in te zetten. Drie naast elkaar ging echter gewoon niet. Räikkönen raakte Vettel, waarna de Fin in botsing kwam met Verstappen en op de koop toe de McLaren van Fernando Alonso meenam.

Bocht 3: Hamilton gestopt

Het was in deze bocht in 2012 dat de McLaren van Lewis Hamilton tot stilstand kwam, waardoor hij uit de race viel nadat hij een dominante voorsprong had opgebouwd. In een periode waarin de Brit een overstap naar Mercedes overwoog, verloor hij door een kapotte versnellingsbak in ronde 23 niet alleen belangrijk terrein in de strijd om het kampioenschap, maar het beïnvloedde mogelijk ook een beslissing die zijn carrière zou bepalen.

De Singapore Sling

Dit deel van het circuit, dat in 2013 werd omgebouwd van een chicane naar een linkse bocht met één apex, kende veel drama. De hoge kerbs die er ooit stonden, lanceerden auto's vaak in de lucht en veel coureurs, waaronder Giancarlo Fisichella, Adrian Sutil en Kamui Kobayashi, kwamen erdoor in de problemen. Hamilton noemde het ooit de 'slechtste bocht die hij ooit in F1 had gereden.'

Bocht 7: Webber krijgt een lift

Het was hier in 2013 dat Mark Webber een lift kreeg van Alonso, nadat hij in de laatste ronde met zijn Red Bull tot stilstand was gekomen. De Australiër liet zijn auto voor wat het was en sprong aan boord van de Ferrari - om later een gridstraf van tien plaatsen te krijgen voor het illegaal betreden van het circuit, terwijl Alonso ook werd bestraft omdat hij hem oppikte.

Michael Schumacher beëindigde hier in 2011 zijn race, na een gevecht met Force India-coureur Sergio Pérez. Schumacher had in de Mercedes een beter momentum uit de bocht ervoor, maar trok niet genoeg naar de overkant. Zijn linker voorwiel ging over de rechter achterkant van zijn rivaal, waardoor zijn auto de lucht in vloog en rechtdoor de vangrails in vloog.

Bocht 13: Defecte versnellingsbak Webber

Red Bull-coureur Mark Webber viel in 2008 in bocht 13 uit met een defecte versnellingsbak. Teambaas Christian Horner beweerde dat de storing werd veroorzaakt door een plotselinge stroomstoot, die te wijten zou kunnen zijn aan het ondergrondse metrosysteem dat onder het circuit loopt. Een woordvoerder van de openbaarvervoermaatschappij liet echter weten dat er geen metro direct onder de auto liep. Bovendien zeiden ze: "treinwielen en looprails zijn gemaakt van metaal en genereren daarom geen statische elektriciteitslading tijdens het treinverkeer."

Bocht 14: Schumacher vliegt

Michael Schumacher beleefde in 2012 een gênante exit toen hij de Toro Rosso van Jean-Eric Vergne van achteren aanreed. Het carbon vloog in het rond toen de twee auto's rechtdoor de vluchtstrook opreden en de coureurs hadden geluk dat ze ongedeerd uit konden stappen. De voormalig kampioen verontschuldigde zich onmiddellijk en zei na afloop dat hij "niet helemaal zeker wist waarom het gebeurde." Wel klaagde hij over verminderde remkracht van zijn Mercedes.

Bochten 16, 17, 18, 19

Deze groep bochten werd in 2023 opnieuw uitgelijnd tot een 397,9 meter lang recht stuk, vanwege de herontwikkeling van The Float @ Marina Bay tot een gemeenschaps- en evenementenlocatie. Deze aanpassing bracht het totale aantal bochten op het Marina Bay Street Circuit op 19. De verandering werd verwelkomd door de coureurs, onder wie George Russell die zei dat het de laatste sector en de ronde als geheel "veel vloeiender" maakte. Hij voegde eraan toe: "Het verbetert absoluut de ervaring achter het stuur en zou moeten bijdragen aan betere races."

Laatste bocht: Stroll's gelukkige ontsnapping

Vorig jaar miste Lance Stroll de race nadat hij tijdens het eerste deel van de kwalificatie zwaar crashte in deze bocht. De Canadees verloor op hoge snelheid de macht over het stuur en ging rechtdoor de vangrails in, waarbij hij een groot deel van zijn Aston Martin vernielde. Dankzij het ongelofelijke veiligheidsniveau van F1 kon hij weglopen. Helaas was de auto te beschadigd om op tijd te repareren en Stroll had te veel pijn om te racen. Hij zat de race uit om te herstellen en zal er dus op gebrand zijn om hier weer de baan op te gaan en het dit jaar goed te maken.

Pitstraat: Massa's defecte brandstofslang

In de debuutrace in 2008 was er drama toen Felipe Massa te vroeg een groen sein kreeg na een tankstop. Hij reed weg met de brandstofslang nog aan zijn Ferrari, terwijl de monteurs achter hem aan renden om de slang los te maken. Vele jaren later, in 2022, was er brand in de pits toen de AlphaTauri van Pierre Gasly vlam vatte.

Speciale momenten: Hamiltons pole, Vettels overwinningen en een paar heel speciale helmen

Naast de actie in de bochten zijn er door de jaren heen ook een aantal zeer speciale ronden en races geweest. De coureurs hebben altijd alles uit de kast gehaald om het racen 's nachts extra speciaal te maken voor de fans.

Er waren weinig spectaculairdere kwalificatiemomenten dan de poleronde van Lewis Hamilton in 2018, die door Mercedes-teambaas Toto Wolff werd omschreven als "de meest epische ronde die ik ooit van hem heb gezien."

En in de races heeft Sebastian Vettel twee zeer gelukkige herinneringen – de eerste toen hij in de dominante RB9 de tegenstand vermorzelde en meer dan een halve minuut voor de nummer twee finishte. Zijn tweede moment was in 2019, toen hij na een vroege pitstop door het veld sneed om zijn laatste Grand Prix-zege veilig te stellen.

Er zou een heel ander artikel kunnen verschijnen over de moeite die F1-coureurs doen om de race in Singapore speciaal te maken. Wie zal ooit de verlichte helm van Vettel in 2012 vergeten? Het speciale deksel bevatte een aantal kleine witte LED-lampjes op batterijen in de bovenkant en als de avond viel, flitsten deze de hele race lang. De actie was eenmalig omdat het gebruik van lampjes en batterijen in helmen vanaf de volgende race werd verboden!

Er waren nog meer speciale hoofddeksels te zien in 2022, toen Lando Norris een op Halo geïnspireerde 'Master Chief'-helm droeg, terwijl Alex Albon er een droeg die was gebaseerd op een tekening die was gemaakt door kinderen in het Wat Sakraeo-weeshuis. Charles Leclerc bracht dat jaar glitter and glamour met een gouden helm bedekt met glitters die de felle spots op het circuit weerspiegelden.

