Iconische Lotus van Ayrton Senna moet miljoenen opbrengen bij veiling

Het gaat om chassisnummer 98T-3, dat Team Lotus bouwde voor het Formule 1-seizoen 1986. Dit specifieke chassis werd tijdens de eerste acht Grands Prix van dat jaar gebruikt door Ayrton Senna, die er ook succesvol mee was: hij won met deze bolide in Spanje en Detroit, pakte nog drie podiumplaatsen en stond vijf keer op pole-position met chassisnummer 98T-3.

Deze specifieke bolide is sinds 2016 eigendom van de huidige eigenaar, maar hij heeft de verkoop ervan toevertrouwd aan RM Sotheby's. Bieden op de Lotus 98T-3 is mogelijk tussen 4 en 11 maart en het veilinghuis verwacht dat de bolide voor een bedrag tussen de 8 en 10 miljoen euro gaat opbrengen.

De Lotus 98T geldt als een iconische F1-bolide, niet in de laatste plaats door de kleurstelling. Team Lotus was in de jaren 70 een van de herkenbaarste teams op de grid met de zwart-gouden John Player Special-livery's. De 98T was de laatste in de reeks met deze kleurstelling: in 1987 kreeg het team met Camel een nieuwe hoofdsponsor, waardoor de auto vanaf dat moment geel werd.

Ayrton Senna wint met slechts 0.014 seconde voorsprong de Spaanse GP in de Lotus 98T. Foto door: Motorsport Images

Bovendien is de 98T een bolide uit een van de wildste en gevaarlijkste tijdperken van de Formule 1: het eerste turbotijdperk, waarin de krachtbronnen vooral in de kwalificaties een enorm vermogen op het asfalt legden. Zo ook de Renault EF15B achter in de 98T: door het gebruik van extra boost en speciale turbo's leverde deze motor in kwalificatietrim zo'n 1200 pk. In de races werd het vermogen teruggeschroefd tot zo'n 900 pk.

"In 1986 vervingen we de turbo's na iedere kwalificatierun, omdat die zoveel te verduren kregen dat ze na één ronde klaar waren", vertelde Steve Hallam, de hoofdengineer van Senna, aan RM Sotheby's. "De turbo’s gloeiden rood en de monteurs droegen extreem dikke asbesthandschoenen om ze vast te pakken en de bouten los te draaien. Je hoorde ze tikken en knetteren terwijl ze afkoelden."

"Wanneer je het bodywork verwijderde, leek de lucht eromheen letterlijk te vonken omdat ze zo heet waren. De jongens stonden te zweten en je hoorde het sissen wanneer vocht op de turbo druppelde."

