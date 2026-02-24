Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Energiestrategie in kwalificatie verandert door nieuwe F1-reglementen

Formule 1
Formule 1
Energiestrategie in kwalificatie verandert door nieuwe F1-reglementen

Iconische Lotus van Ayrton Senna moet miljoenen opbrengen bij veiling

Formule 1
Formule 1
Iconische Lotus van Ayrton Senna moet miljoenen opbrengen bij veiling

Rins over mogelijk vertrek Quartararo: "Kijken of Yamaha dan meer naar ons luistert"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Rins over mogelijk vertrek Quartararo: "Kijken of Yamaha dan meer naar ons luistert"

Hoe Ferrari met achtervleugel teruggrijpt naar Mercedes-concept uit 2011

Formule 1
Formule 1
Hoe Ferrari met achtervleugel teruggrijpt naar Mercedes-concept uit 2011

F1-baas Domenicali: F1 blijft sterk, ook zonder Alonso en Hamilton

Formule 1
Formule 1
F1-baas Domenicali: F1 blijft sterk, ook zonder Alonso en Hamilton

MotoGP tijden: Het vroege tijdschema voor de seizoensopener in Thailand

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
MotoGP tijden: Het vroege tijdschema voor de seizoensopener in Thailand

Na unieke achtervleugel kiest Audi F1 voor filosofie Alpine

Formule 1
Formule 1
Na unieke achtervleugel kiest Audi F1 voor filosofie Alpine

Quartararo waarschuwt: "Kan nog jaar duren voordat Yamaha competitief is"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Quartararo waarschuwt: "Kan nog jaar duren voordat Yamaha competitief is"
Formule 1

Iconische Lotus van Ayrton Senna moet miljoenen opbrengen bij veiling

De Lotus 98T was de laatste Formule 1-auto met de iconische John Player Special-livery. Een van de vier chassis die ooit van deze bolide gebouwd is, wordt begin maart geveild door RM Sotheby's.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Ayrton Senna, Lotus 98T

Foto door: Motorsport Images

Het gaat om chassisnummer 98T-3, dat Team Lotus bouwde voor het Formule 1-seizoen 1986. Dit specifieke chassis werd tijdens de eerste acht Grands Prix van dat jaar gebruikt door Ayrton Senna, die er ook succesvol mee was: hij won met deze bolide in Spanje en Detroit, pakte nog drie podiumplaatsen en stond vijf keer op pole-position met chassisnummer 98T-3.

Deze specifieke bolide is sinds 2016 eigendom van de huidige eigenaar, maar hij heeft de verkoop ervan toevertrouwd aan RM Sotheby's. Bieden op de Lotus 98T-3 is mogelijk tussen 4 en 11 maart en het veilinghuis verwacht dat de bolide voor een bedrag tussen de 8 en 10 miljoen euro gaat opbrengen.

De Lotus 98T geldt als een iconische F1-bolide, niet in de laatste plaats door de kleurstelling. Team Lotus was in de jaren 70 een van de herkenbaarste teams op de grid met de zwart-gouden John Player Special-livery's. De 98T was de laatste in de reeks met deze kleurstelling: in 1987 kreeg het team met Camel een nieuwe hoofdsponsor, waardoor de auto vanaf dat moment geel werd.

Ayrton Senna wint met slechts 0.014 seconde voorsprong de Spaanse GP in de Lotus 98T.

Ayrton Senna wint met slechts 0.014 seconde voorsprong de Spaanse GP in de Lotus 98T.

Foto door: Motorsport Images

Bovendien is de 98T een bolide uit een van de wildste en gevaarlijkste tijdperken van de Formule 1: het eerste turbotijdperk, waarin de krachtbronnen vooral in de kwalificaties een enorm vermogen op het asfalt legden. Zo ook de Renault EF15B achter in de 98T: door het gebruik van extra boost en speciale turbo's leverde deze motor in kwalificatietrim zo'n 1200 pk. In de races werd het vermogen teruggeschroefd tot zo'n 900 pk.

"In 1986 vervingen we de turbo's na iedere kwalificatierun, omdat die zoveel te verduren kregen dat ze na één ronde klaar waren", vertelde Steve Hallam, de hoofdengineer van Senna, aan RM Sotheby's. "De turbo’s gloeiden rood en de monteurs droegen extreem dikke asbesthandschoenen om ze vast te pakken en de bouten los te draaien. Je hoorde ze tikken en knetteren terwijl ze afkoelden."

"Wanneer je het bodywork verwijderde, leek de lucht eromheen letterlijk te vonken omdat ze zo heet waren. De jongens stonden te zweten en je hoorde het sissen wanneer vocht op de turbo druppelde."

Meer over F1-veilingen:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Energiestrategie in kwalificatie verandert door nieuwe F1-reglementen

Formule 1
F1 Formule 1
Energiestrategie in kwalificatie verandert door nieuwe F1-reglementen

Iconische Lotus van Ayrton Senna moet miljoenen opbrengen bij veiling

Formule 1
F1 Formule 1
Iconische Lotus van Ayrton Senna moet miljoenen opbrengen bij veiling

Rins over mogelijk vertrek Quartararo: "Kijken of Yamaha dan meer naar ons luistert"

MotoGP
MGP MotoGP
Officiële test Buriram
Rins over mogelijk vertrek Quartararo: "Kijken of Yamaha dan meer naar ons luistert"

Hoe Ferrari met achtervleugel teruggrijpt naar Mercedes-concept uit 2011

Formule 1
F1 Formule 1
Hoe Ferrari met achtervleugel teruggrijpt naar Mercedes-concept uit 2011
Vorig artikel Hoe Ferrari met achtervleugel teruggrijpt naar Mercedes-concept uit 2011
Volgend artikel Energiestrategie in kwalificatie verandert door nieuwe F1-reglementen

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

MotoGP tijden: Het vroege tijdschema voor de seizoensopener in Thailand

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
MotoGP tijden: Het vroege tijdschema voor de seizoensopener in Thailand

Quartararo waarschuwt: "Kan nog jaar duren voordat Yamaha competitief is"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Quartararo waarschuwt: "Kan nog jaar duren voordat Yamaha competitief is"

Waarom MotoGP-teams nog amper rijders aangekondigd hebben voor 2027

MotoGP
MotoGP
Waarom MotoGP-teams nog amper rijders aangekondigd hebben voor 2027
Meer van
Ayrton Senna

Brundle: Senna en Schumacher zouden F1-auto's 2026 geweldig vinden

Formule 1
Formule 1
Brundle: Senna en Schumacher zouden F1-auto's 2026 geweldig vinden

De meeste overwinningen in F1: Dit zijn de tien beste coureurs aller tijden

Formule 1
Formule 1
De meeste overwinningen in F1: Dit zijn de tien beste coureurs aller tijden

Hoe Ayrton Senna ook de nieuwste lichting F1-coureurs inspireert

Formule 1
Formule 1
GP van Brazilië
Hoe Ayrton Senna ook de nieuwste lichting F1-coureurs inspireert
Meer van
Team Lotus

Wat het verleden ons leert over een driestrijd in de F1-seizoensfinale

Formule 1
Formule 1
GP van Abu Dhabi
Wat het verleden ons leert over een driestrijd in de F1-seizoensfinale

Classic GP Assen strikt iconische F1-bolide Ayrton Senna

Formule 1
Formule 1
Classic GP Assen strikt iconische F1-bolide Ayrton Senna

Emerson Fittipaldi met historische F1-bolide naar Tabac Classic GP Assen

Formule 1
Formule 1
Emerson Fittipaldi met historische F1-bolide naar Tabac Classic GP Assen

Prime

Geniet van een advertentievrije website

Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Door Ronald Vording
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Stijn Keuris
De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

De F1-wagen die zo goed was dat zelfs Ferrari ervan schrok

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Adam Cooper
De F1-wagen die zo goed was dat zelfs Ferrari ervan schrok

Achtergrond: Een kijkje in de geheime keuken van de Formule 1

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Jonathan Noble
Achtergrond: Een kijkje in de geheime keuken van de Formule 1
Bekijk meer