Iconische F1-bolide Mario Andretti onder de hamer bij GP Abu Dhabi

In de jaren zestig en begin jaren zeventig was Team Lotus een van de dominante teams in de Formule 1, maar na het winnen van beide wereldtitels in 1973 zakte het team weg. Pas na de komst van Mario Andretti in 1976 werd de weg omhoog weer gevonden, al kwam de grootste stap in 1977. Dat jaar kwam Lotus op de proppen met de innovatieve Lotus 78, waarmee het grondeffect voor het eerst zijn intrede deed in de koningsklasse. De wereldtitels gingen dat jaar nog naar Ferrari en Niki Lauda, maar met dank aan de vernieuwende bolide werd Andretti derde bij de rijders en eindigde Lotus als tweede bij de constructeurs.

De Lotus 78 werd ook in de eerste races van 1978 met succes ingezet, maar achter de schermen was de renstal van Colin Chapman al druk bezig om het concept met grondeffect door te ontwikkelen. Het resultaat was de Lotus 79, die bij de zesde race van het seizoen in België werd geïntroduceerd. Deze wagen bleek een schot in de roos, want Andretti won vijf van de eerste acht races met het nieuwe ontwerp. Zodoende was de Amerikaan tijdens de Italiaanse Grand Prix op Monza al in de gelegenheid om wereldkampioen te worden. Dat lukte met een zesde plek, maar door de zware crash van teamgenoot Ronnie Peterson was er van grote vreugde geen sprake. De Zweedse coureur zou daags na die race overlijden.

Het chassis waarmee Andretti in 1978 de Nederlandse Grand Prix won en in Monza als tweede en tot dusver laatste Amerikaan de wereldtitel in de Formule 1 veiligstelde, gaat eind 2023 van eigenaar wisselen. Veilinghuis Bonhams heeft aangekondigd dat de Lotus 79 met chassisnummer 4 onder de hamer gaat tijdens de seizoensfinale van de Formule 1, de Grand Prix van Abu Dhabi. Tussen 24 en 26 november organiseert Bonhams in samenwerking met de F1 Paddock Club een veiling met diverse exclusieve racewagens en straatauto's, die wereldwijd gestreamd gaat worden via F1 TV. Het veilinghuis verwacht dat de Lotus 79/4 een bedrag van tussen de 6,5 en 9,5 miljoen dollar - omgerekend tussen de 5,9 en 8,6 miljoen euro - gaat opbrengen.