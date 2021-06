Huzarenstukje Ferrari: "Leclerc profiteerde perfect van Hamilton"

Leclerc dacht een groot deel van het weekend dat hij zijn meerdere moest erkennen in Lewis Hamilton en Max Verstappen, maar op het belangrijkste moment vond Ferrari toch iets extra’s. Leclerc pakte daardoor zijn tweede pole-position op rij. Een rode vlag aan het eind van de training hielp daar overigens wel een beetje bij, de andere coureurs konden daardoor niet meer counteren.

Verschillende coureurs waren in de eerste run van Q3 driftig op zoek naar een goede positie op de baan en een mogelijke slipstream van een concurrent. Ferrari had al snel in de smiezen dat Mercedes haar coureurs twee opwarmrondjes liet doen voordat ze een pushronde deden. De Scuderia profiteerde daarvan en positioneerde Leclerc direct achter Hamilton. “Het is altijd een compromis tussen het vinden van een mooie tow en het risico dat je te laat in de groep zit terwijl er voor je iemand vanaf schiet”, zei sportief directeur Mekies. “Aan de andere kant kun je ook vooraan in de groep zitten en dan mis je een paar tienden aan slipstream. Het is wat dat betreft een compromis.”

Ferrari slaagde erin om Leclerc zo te positioneren dat hij aan het eind van de ronde optimaal profijt had van de slipstream. Hij kon daardoor pole pakken: “De timing was perfect”, aldus Mekies. “Mercedes deed een voorbereidingsrondje. Dat wisten wij en Charles ook, hij heeft zijn outlap perfect gedaan. Het gat met Lewis was gewoon perfect. Hij heeft een behoorlijk snel rondje gereden, maar aan de andere kant is dit ook een verdienste van het team.”

Leclerc scoorde vorige maand in Monaco ook al pole, maar kon toen niet aan de race meedoen vanwege een crash in de eindfase van de kwalificatie. Mekies verwacht niet dat Ferrari snel genoeg is om te winnen in Baku. “We verwachten dat het een pittige opgave gaat worden omdat we niet de snelheid hebben om de race te winnen, het wordt wat dat betreft een defensieve race voor ons. Het belangrijkste is dat we ons als team blijven ontwikkelen en de uitslag op zaterdag is wel degelijk een aanmoediging.”