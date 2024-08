Hungaroring toont voortgang fase twee van verbouwing F1-circuit

De Formule 1 reisde vorige maand nog af naar de Hungaroring in Mogyoród voor de Grand Prix van Hongarije. Kort na deze Grand Prix, gewonnen door McLaren-coureur Oscar Piastri, is personeel aan het werk gezet om de volgende fase van de verbouwing van het circuit - eind 2022 al aangekondigd - in te luiden. Dit keer gaat het om een flinke operatie, want het volledige pitgebouw wordt opnieuw opgebouwd. Daarom is het huidige pitgebouw met de grond gelijk gemaakt, zoals te zien is op foto's die de Hungaroring op sociale media deelt.

Naar verwachting zal de volledige renovatie van de Hungaroring pas in 2026 afgerond zijn. Eerder dit jaar was de eerste fase van de verbouwing afgerond. De paddock is toen verbreed en er waren twee nieuwe tunnels gebouwd onder start/finish, dat tevens voorzien was van een nieuwe asfaltlaag. Aan die onderneming werkten begin dit jaar in totaal 1.500 mensen dag en nacht, vijf maanden lang om het circuit op tijd in gereedheid te krijgen voor de Grand Prix van 21 juli. Eind mei was die eerste fase van de verbouwing afgerond. Om de tweede fase van de verbouwing, die nu dus bezig is, soepeler te laten verlopen, zijn er bij die eerdere werkzaamheden al veranderingen doorgevoerd.

De Hungaroring maakt al sinds 1986 deel uit van de Formule 1-kalender. Het circuit heeft sindsdien twee grote veranderingen ondergaan. In 1989 werd de chicane in bocht 3 verwijderd en in 2003 werd bocht 1 verlaagd en bocht 12 wat rechter getrokken. Het resulteert in een circuit dat 4,381 kilometer en veertien bochten telt. De Hungaroring beschikte over een contract tot en met 2027 en er zou enkel een contractverlenging komen als de verbouwingsplannen aan de wensen van F1 zou voldoen, aangezien de faciliteiten verouderd waren en aan een stevige renovatie toe waren. De Formule 1 was duidelijk tevreden, want vorig jaar maakte de Hungaroring bekend dat het tot en met 2032 de Grand Prix van Hongarije organiseert.