Hungaroring geeft alle bochten officieel een naam en eert F1-legendes bij 40-jarig jubileum

Ter gelegenheid van vier decennia Formula 1-grandprixraces in Hongarije hebben de circuitofficials elke bocht van de Hungaroring een naam gegeven.

De helft van de bochten is vernoemd naar F1-legendes, onder wie Nelson Piquet, Lewis Hamilton, Nigel Mansell, Jean Alesi, Michael Schumacher, Ayrton Senna en Ferenc Szisz.

Bocht 1 heet nu Piquet, nadat de Braziliaanse coureur de eerste twee grands prix op het circuit won en de eerste bocht de plek was waar hij in de inaugurele race zijn beroemde inhaalactie buitenom bij Senna plaatste.

Hamilton kreeg erkenning op het circuit, als de meest succesvolle coureur op de baan met acht zeges en negen polepositions, en Mansell was duidelijk een makkelijke keuze nadat de Brit in 1992 op de Hungaroring de wereldtitel bij de coureurs veiligstelde.

Hoewel veel fans Bocht 11 al Alesi noemden na de crash van de Fransman in die bocht tijdens de training in 1995, is de naam nu officieel geworden. Schumacher stelde in 2001 op het circuit zijn vierde wereldtitel bij de coureurs veilig en won vier Hongaarse Grands Prix, en Senna was de eerste polesitter op het circuit.

Ook de Hongaarse coureur en ingenieur Ferenc Szisz wordt op het circuit geëerd. Hij won in 1906 de allereerste grand prix in de geschiedenis en was hoofd van de testafdeling van Renault.

Opvallend is dat de handafdrukken van Hamilton, Mansell en Alesi in beton worden gegoten en in de uitloopzone van de Hungaroring worden geplaatst.

De overige bochten hebben namen gekregen die verband houden met de lokale omgeving, met verwijzingen naar de Vallei van de Drie Bronnen, de gemeente Mogyoród, de eerste rijopleidingfaciliteit van Hongarije, Budapest en de rivier de Donau.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Het naamgevingsproces begon tijdens de Hungarian Grand Prix van 2025, toen de organisatoren een fanstemming lanceerden. Een gespecialiseerde commissie beoordeelde vervolgens de inzendingen van de fans om de keuzes definitief te maken.

Hungarian Grand Prix 2026: Bochtnamen

Bocht 1: Piquet

Bocht 2: Hamilton

Bocht 3: Spring

Bocht 4: Mansell

Bocht 5: Mogyoród

Bocht 6 en 7: Driving Centre

Bocht 8 en 9: Buda en Pest

Bocht 10: Danube

Bocht 11: Alesi

Bocht 12: Schumacher

Bocht 13: Senna

Bocht 14: Szisz