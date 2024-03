Nico Hülkenberg was de race op het Jeddah Corniche Circuit vanaf de vijftiende plaats gestart, twee plaatsen achter teamgenoot Kevin Magnussen die de beste papieren leek te hebben om een puntje voor Haas op te pakken. De Deen hielp zijn eigen kansen echter om zeep door twee keer tegen een tijdstraf van tien seconden aan te lopen. Even leek het vlammetje van Haas roemloos uit te gaan, maar sterk teamspel, waarbij Magnussen het halve middenveld ophield om Hülkenberg de kans te geven weg te rijden, schonk het Amerikaanse team het eerste punt – en daarmee de zesde stek in de tussenstand.

Hülkenberg was zijn teamcollega na afloop dankbaar, maar had tijdens de race niet eens door dat Magnussen de concurrentie ophield. "Ik dacht eigenlijk dat ik gewoon zo goed was dat ik wegvloog van het middenveld", lachte de Duitser na afloop. "Ik ben uiteraard blij met dat ene punt. Het was denk ik een geweldige teamprestatie, geweldig teamspel van Kevin. Ik heb het niet gezien, maar ik kreeg te horen dat hij mij echt hielp door het veld achter hem op te houden. Dat opende voor mij de mogelijkheid om dat punt te pakken. Ik zal ‘m later in het seizoen een wederdienst bewijzen."

Nico Hulkenberg en Kevin Magnussen, Haas F1 Team Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

De 36-jarige Duitser was een aantal ronden aan het vechten met de half zo jonge debutant Oliver Bearman die bij Ferrari Carlos Sainz verving. "Hij heeft het denk ik goed gedaan. Ik heb een paar ronden lang geprobeerd hem op te houden, wat meer van zijn banden te eisen. Hij pakte me een keer iets te vroeg, waarop ik hem kon terugpakken. Maar dat was niet genoeg, ze hebben gewoon een betere auto."

"Het is nog vroeg in het seizoen"

Toch was Hülkenberg niet geheel ontevreden over zijn eigen wagen. "Ons tempo is goed, maar het is nog vroeg in het seizoen. Vorig jaar scoorde Kevin hier [in Saudi-Arabië] een punt en scoorde ik punten in Melbourne, maar daarna glipte het ons op de een of andere manier uit de vingers. Dus ik denk dat we nog een paar verschillende circuits en weekends moeten afwachten om te zien waar we precies staan. Het voelt wel beter en je weet dat het een veel betere basis is, maar we moeten het elke keer bevestigen."

