Nico Hülkenberg heeft na afloop van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië tekst en uitleg gegeven over zijn opmerkelijke uitvalbeurt. De Duitser zag zijn race voortijdig eindigen door een incident dat zelfs voor een veteraan met zestien seizoenen Formule 1-ervaring compleet nieuw was.

Hülkenberg reed in de slotfase van de race achter Liam Lawson toen een ogenschijnlijk onschuldige excursie van de Nieuw-Zeelander in het grind onverwachte gevolgen kreeg. Lawson kwam met zijn linkerachterwiel naast de baan terecht en slingerde daarbij een hoeveelheid grind en steentjes de lucht in. Eén daarvan bleek precies op de verkeerde plek terecht te komen.

"Het was bizar", vertelde Hülkenberg na afloop. "Ik reed achter Liam. Hij kwam met zijn linkerachterwiel in het grind terecht, waardoor er behoorlijk wat steentjes werden opgeworpen. Op de auto's zit naast de luchtinlaat een veiligheidslus waarmee marshals de auto in noodsituaties kunnen uitschakelen. Een steen heeft dat systeem blijkbaar geactiveerd, waardoor de auto direct volledig werd uitgeschakeld."

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Het gevolg was dat de Audi-coureur zonder aandrijving richting de pitstraat moest uitrollen. Voor Hülkenberg was het een situatie die hij nog nooit eerder had meegemaakt. "Dat is me in de zestien jaar dat ik hier rondloop nog nooit overkomen. Heel bizar en uitzonderlijk."

Hoewel de uitvalbeurt op pure pech terug te voeren lijkt, overheerst bij Hülkenberg niet uitsluitend het gevoel van onrecht. De Duitser zag namelijk ook kansen verloren gaan in een race waarin volgens hem meer mogelijk was geweest.

"Je kunt natuurlijk zeggen dat het positief is dat de auto competitief genoeg lijkt", zei hij. "Maar eerlijk gezegd had ik vandaag op iets meer gehoopt. Op dit circuit is het altijd lastig om veel te doen wanneer je achter een andere auto rijdt, omdat dat de banden vrijwel direct beschadigt."

"Het was bizar. Liam kwam met zijn wiel in het grind terecht, waardoor er steentjes werden opgeworpen. Een steen heeft het veiligheidslus-systeem blijkbaar geactiveerd, waardoor de auto volledig werd uitgeschakeld." Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Daarmee doelt Hülkenberg op een terugkerend probleem in Barcelona, waar de combinatie van hoge temperaturen en een veeleisend asfaltoppervlak bandenmanagement tot een cruciale factor maakt. In verkeer rijden betekent vaak dat de bandenslijtage versneld toeneemt, waardoor strategische opties beperkt worden.

Juist op dat vlak ziet de Duitser achteraf ook verbeterpunten. Ondanks de uitzonderlijke oorzaak van zijn uitvalbeurt vindt hij dat Audi zichzelf eerder in de race mogelijk een betere uitgangspositie had kunnen bezorgen.

"Nu het weekend voorbij is, vertrekken we opnieuw zonder punten", stelde hij teleurgesteld vast. "Wat er aan het einde gebeurde was ontzettend ongelukkig, maar er zijn ook een of twee dingen gebeurd tijdens de race, strategisch gezien, waar we nog eens goed naar moeten kijken. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen handelen en onszelf meer hadden kunnen helpen."

Toen hem werd gevraagd of hij daarmee verwees naar het moment waarop Lawson een trage pitstop maakte en Audi mogelijk een kans liet liggen om strategisch te reageren, hield Hülkenberg zich enigszins op de vlakte. "Dat zou goed kunnen", luidde zijn veelzeggende antwoord.

Zo eindigde de Spaanse Grand Prix voor Hülkenberg niet alleen met een uiterst zeldzame technische uitschakeling, maar ook met het gevoel dat er sportief gezien meer in had gezeten dan het uiteindelijke resultaat doet vermoeden.