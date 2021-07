Hülkenberg roemt 'waanzinnig geroutineerde' Verstappen

Voorafgaand aan het huidige Formule 1-seizoen stond Max Verstappen nog nooit op de eerste plek in het kampioenschap. Bij de vijfde race van het seizoen in Monaco nam hij de regie in handen en inmiddels heeft hij na negen races een voorsprong van 32 punten op naaste achtervolger Lewis Hamilton. De teller staat dit seizoen al op vijf overwinningen, waarvan hij de laatste drie op rij pakte tijdens de eerste van vier triple-headers dit jaar. De manier waarop die prestaties van Verstappen tot stand komen, spreekt tot de verbeelding bij Nico Hülkenberg.

“Max kan het zeker aan en ik denk dat hij in zijn carrière nog vaak gaat meedoen om de wereldtitel - en ook vaak zal winnen”, antwoordt de Duitse reservecoureur van Aston Martin bij RTL Duitsland op de vraag of Verstappen dit jaar wereldkampioen kan worden. “Hij is pas 23, maar heeft al zes jaar ervaring in de Formule 1. Hij is daardoor al waanzinnig geroutineerd en dat zie je ook nu hij zijn prestaties ogenschijnlijk met een druk op de knop kan afleveren. Dat doet hij weekend na weekend. Hij zit momenteel op een zeer goede succesgolf, heeft een uitstekend zelfbewustzijn en bovendien vertrouwen in zijn auto.”

Verstappen presteert zelf dus op een bijzonder hoog niveau, maar dat is niet de enige reden dat hij dit jaar een serieuze gooi naar de wereldtitel kan doen. Hülkenberg wijst naar de strijd om het constructeurskampioenschap en concludeert daaruit: “Het is heel simpel: Red Bull heeft gewoon de betere, snellere auto. Ze hebben het ten opzichte van de vorige jaren omgedraaid. Afgelopen winter hebben ze minder verloren dan Mercedes door de reglementswijzigingen. Daardoor hebben ze nu een voorsprong. Ze hebben niet de dominantie die Mercedes de afgelopen zes jaar had, maar toch liggen ze voor.”

Mercedes 'heeft nog wat achter de hand'

Datzelfde Mercedes moet in de komende races dus in de achtervolging om kans te blijven maken op de prijzen. Hülkenberg verwacht dan ook dat de Duitse fabrieksformatie de strijd nog niet heeft opgegeven. “Ik geloof dat de strijd nog niet is gestreden. We zijn pas bijna op de helft en ik wil Mercedes absoluut niet afschrijven. Zij zullen qua updates nog het een en ander achter de hand hebben om de auto te verbeteren. Ik geloof ook zeker niet dat zij zelf het seizoen al afschrijven, in tegendeel juist: ik denk dat ze enorm gemotiveerd zijn om aan de wereld te bewijzen dat ze het nog kunnen om draaien, ook als ze op dit moment niet de snelsten zijn. Max en Lewis presteren op het allerhoogste niveau en het is fascinerend om het kampioenschap te volgen.”