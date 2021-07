Hülkenberg: Laatste poging om F1-zitje te vinden

Hülkenberg viel na een lang dienstverband bij Racing Point buiten de boot in 2020. Hij mocht bij dat team nog wel komen opdraven om Sergio Perez en Lance Stroll te vervangen toen zij uitgeschakeld waren door het coronavirus, maar voor dit jaar kon hij geen zitje vinden. De Duitser genoot naar verluidt de voorkeur van Max Verstappen om zich bij Red Bull Racing te voegen, maar de keuze viel uiteindelijk op Sergio Perez.

“Ik denk te weten hoe het zal lopen, iedereen kan dat voor zichzelf uitrekenen en ik heb geen illusies. De deuren bij de topteams zijn voor mij gesloten”, aldus Hülkenberg, die volgende maand 34 jaar oud wordt, in gesprek met BILD. Realistisch gezien kan hij alleen bij Williams terecht als George Russell daar vertrekt. Ook bij Alfa Romeo hangen de rijders nog boven de markt, maar daar liggen ook kansen voor Ferrari-junioren.

Nergens spijt van

Hülkenberg is wat dat betreft realistisch. Mocht de deur in 2022 dicht blijven, dan is het voorbij: “Ik geloof dat wel, zo realistisch moet ik zijn. Als het nu niet gebeurt, dan is het hoofdstuk in de Formule 1 voor mij afgesloten.” Wat er ook gaat gebeuren, Hülkenberg kijkt terug op een geslaagde loopbaan. “Ik sta zeker niet onder druk”, vervolgde hij. “Ik zie het als een nieuwe kans. Ik heb nu genoeg tijd gehad om over alles na te denken. Natuurlijk heb ik een paar fouten gemaakt, misschien was mijn carrière dan anders gelopen. Maar ik heb nergens spijt van.”