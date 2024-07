Voorafgaand aan het weekend stond Nico Hülkenberg niet bij heel veel mensen bovenaan het lijstje qua kanshebbers voor een plek in Q3 voor de Formule 1-kwalificatie in Silverstone, maar dat lukte de Haas-coureur wel. De Duitser kwam zelfs tot een zesde stek, waarmee hij ook beide Ferrari's achter zich heeft gelaten. Toch is de rijder verre van tevreden, want naar eigen zeggen was een nog mooier resultaat mogelijk.

"In bocht 13 was er te weinig asfalt voor me over, kreeg ik te veel last van onderstuur en kreeg ik de auto niet meer op de lijn waar ik hem wilde hebben", verzucht een licht teleurgestelde Hülkenberg na afloop van de kwalificatie voor de verzamelde pers. "Door al het onderstuur begon de band wat te schuren en verloor ik jammer genoeg alle tijd in bocht 15."

De verbeterde prestaties komen hand in hand met een paar upgrades aan de VF-24. Op vrijdag was Hülkenberg daar al snel mee en nu op zaterdag weer. Het is voor hem het signaal dat het pakket doet wat het moet doen. "Het is lastig hoeveel [beter het is], maar ik ben hier blij mee. Vanaf VT2 voelde het direct al goed. Dat is altijd iets positiefs", aldus de ervaren rijder. "Ik heb in het verleden wel vaker gehad dat er updates op de auto zaten waar ik [het verschil] niet voelde. Dus dit is zeker iets positiefs."

Voor de race heeft Hülkenberg geen hoop op een wonder. "Normaal gesproken zijn de top-vier teams buiten bereik, maar met iedereen daarachter kunnen we wel vechten", verklaart de 36-jarige man uit Emmerich, die dus ook niet denkt dat hij de Ferrari's achter zich kan houden in de Grand Prix. "We zijn sneller over een ronde, maar ik weet niet of ze problemen hadden. Leclerc viel namelijk in Q2 al af. Dat is niet normaal, maar de omstandigheden waren dat ook niet. In de long runs zitten we niet bij ze in de buurt."