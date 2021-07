Huisartsen hebben bezwaar tegen Formule 1 GP van België

De Belgische regering maakte recent bekend een pakket maatregelen vanaf 13 augustus te laten varen, uitgerekend nu de besmettingen in het land weer oplopen. Volgens de huisartsenorganisatie is het daarom een slecht moment om verdere versoepelingen door te voeren. “Het gaat niet de goede kan op met de cijfers, eerst zagen we een stijging die mogelijk te wijten was aan meer testen. Inmiddels kun je dat niet meer zeggen”, laat woordvoerder Roel van Giel weten aan Het Nieuwsblad. “Bij de huisartsen hebben we een rondvraag gedaan en zij zien meer besmettingen en meer zieken. Het positiviteitsratio blijft trouwens ook stijgen.”

Het laten doorgaan van grote evenementen, zoals de Formule 1-race op het circuit van Spa, hoorde bij de versoepelingen. De huisartsen staan daar niet achter. “We vonden dat toen al geen goed idee en dat is nog steeds niet het geval. Concreet bedoelen we massa-evenementen zoals [muziekfestival] Pukkelpop of Spa-Francorchamps. Met de stijgende cijfers kun je dat niet laten doorgaan. De mensen vragen daar trouwens ook niet om.” Bezoekers moeten bij de ingang van het evenement wel een Corona Safe Ticket laten zien, hetgeen in Nederland CoronaCheck genoemd wordt.

Van Giel denkt dat het vaccineren van de bevolking niet snel genoeg is en roept op om verstandig om te gaan met de versoepelingen “De vaccinatie werkt, dat weten we. Maar dat begint wel pas twee weken na de tweede prik en daar zijn we nog niet. Je moet dus altijd naar de cijfers van twee weken geleden blijven kijken. Dan zitten we op dit moment pas op een derde van de bevolking. Over een paar weken nieuwe maatregelen introduceren of versoepelingen terugdraaien is een stuk moeilijker dan nu even op de pauzeknop duwen. Mensen gaan nieuwe maatregelen niet pikken of krijgen daar een mentale knak van.”

De Grand Prix van België wordt op zondag 29 augustus verreden. Een week later komt het F1-circus naar Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland.