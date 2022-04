Drive to Survive werd in 2019 gelanceerd en was gelijk een succes. De strijd tussen de teams en coureurs, de onderlinge ruzies en allerlei andere achtergrondverhalen bleken veel mensen aan te spreken. Zeker ook in de Verenigde Staten, een markt waar de Formule 1 zijn zinnen op heeft gezet. Afgelopen week werd een derde F1-race op Amerikaanse bodem, in Las Vegas, aangekondigd.

Het vierde seizoen van Drive to Survive verscheen begin maart, een week voor de eerste Grand Prix van 2022. In tien episodes wordt het verhaal van 2021 verteld, het jaar waarin Max Verstappen de titel pakte door in de slotrace rivaal Lewis Hamilton te verslaan. Een vijfde reeks is nog niet officieel aangekondigd, maar CEO Greg Maffei van Formule 1-eigenaar Liberty Media laat weten dat hij dik tevreden is over de kijkcijfers van het huidige seizoen. "Ik ben verheugd om te kunnen meedelen, en ik denk dat Netflix ook blij is, dat Drive to Survive al de nummer 1-show in 33 landen is geweest", zei Maffei bij de aankondiging van de Grand Prix in Las Vegas. "Het aantal kijkers is nu al hoger dan die van seizoen drie. Het is dus een groot succes."

Seizoen drie was ook al een voltreffer, met naar verluidt twintig procent meer kijkers ten opzichte van het eerste seizoen. "Ik denk dat er veel factoren meespelen bij de huidige populariteit van de F1", aldus Maffei, "maar dit [Drive to Survive] is zeker eentje die we meerekenen."

Kritiek

Niet iedereen is te spreken over de serie. Veel fans laten weten hem gedramatiseerd te vinden. De bekendste criticaster is Max Verstappen, die niet meer geïnterviewd wil worden door het team van Netflix. "Ze hebben een aantal rivaliteiten die in werkelijkheid niet bestaan, gefingeerd", aldus de wereldkampioen in een interview met Associated Press. F1 CEO Stefano Domenicali heeft laten weten dat met Netflix zal worden gesproken over het terugbrengen van zaken die nep zijn. "De serie moet niet te ver van de werkelijkheid af komen te staan", vindt de Italiaan. "Anders past het niet meer bij ons. We moeten zeker weten dat een project, dat zoveel belangstelling heeft gewekt, het publiek blijft aanspreken zonder dat het imago van de sport wordt geschaad."