Na zes jaar heeft de Duitse kledingfabrikant Hugo Boss besloten te stoppen met het sponsoren van de Formule E. Het contract van het modemerk loopt aan het einde van 2023 af en wordt vanuit het concern niet verlengd. Daarmee verliest de elektrische autosportklasse een belangrijke sponsor. Hugo Boss was ook verantwoordelijk voor de VIP-arrangementen, waar de klasse nog 3000 euro per ticket voor kon incasseren. Ook Porsche kreeg een aanzienlijk bedrag om de naam van het bedrijf op de auto te zetten en verliest een belangrijke sponsor.

Tegenover Motorsport-magazin.com bevestigt een woordvoerder van Hugo Boss dat het bedrijf als sponsor de volledig elektrische klasse verlaat. "Het contract loopt inderdaad aan het einde van het seizoen af. Het was voor ons een fijn partnerschap en samen met Porsche hebben we de laatste jaren heel wat fans geënthousiasmeerd." Het is opvallend te noemen dat het Duitse miljoenenbedrijf de Formule E verlaat, aangezien zij Mercedes in 2017 nog verlieten om in die klasse sponsor te worden. Destijds verklaarde de kledingfabrikant dat de Formule E 'innovatiever en duurzamer' is dan de Formule 1, ondanks dat de Formule 1 de koningsklasse van de autosport is.

De nieuwe CEO van Hugo Boss Daniel Grieder opende in 2021 openlijk de deur voor een terugkeer naar de Formule 1 en verklaarde dat zijn bedrijf zich wil focussen op het sponsoren van die klasse. Het bedrijf voegde in 2022 de daad bij het woord om sponsor bij Aston Martin Racing te worden. Niet geheel toevallig bij die renstal, aangezien teameigenaar Lawrence Stroll een lange geschiedenis in de kledingbranche heeft. De vader van coureur Lance Stroll heeft veel van zijn vermogen vergaard als aandeelhouder bij de luxueuze kledingmerken Ralph Lauren, Tommy Hilfiger en Michael Kors. Grieder vertelde bij de bekendmaking van het sponsorschap aan Reuters: "De Formule 1 is terug en groter dan ooit. Ze maken zich ook hard voor een duurzamere wereld en duurzaam racen. De sport is relevanter dan ooit en de hele wereld kijkt ernaar." Eerder werd gemeld dat de fabrikant naamgever wil worden bij AlphaTauri, maar daar gaat het bedrijf nog niet op in.