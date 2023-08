Hugo Boss in beeld om nieuwe titelsponsor AlphaTauri in F1 te worden

Het team dat nu nog de naam AlphaTauri verdedigt, gaat zoals eerder op deze website gemeld behoorlijk op de schop. De resultaten zijn al enige tijd niet naar wens en dus moest de meerwaarde na het overlijden van Dietrich Mateschitz eerst aan de nieuwe Red Bull-chef Oliver Mintzlaff duidelijk worden gemaakt. Het verklaart waarom er in Bahrein geruchten door de paddock gingen over een mogelijke verkoop, waarbij er overigens ook al verschillende partijen geïnteresseerd waren in een overname. Na interne gesprekken heeft Red Bull echter een andere afweging gemaakt.

Technisch en commercieel een ander pad in

Het team blijft onderdeel van de Red Bull-familie, maar zal wel een transformatie ondergaan. Het geldt op zowel sportief als ook op commercieel vlak. Wat betreft dat eerste aspect zijn de ingrepen tweeledig. Zo gaat het team technisch de banden met grote broer Red Bull Racing veel meer aanhalen en richting 2024 alles overnemen wat op basis van het technisch reglement mag. Ten tweede verandert de leiding van het team. Franz Tost vertrekt als teambaas en maakt plaats voor Laurent Mekies en Peter Bayer, waarbij eerstgenoemde de dagelijkse leiding krijgt en voormalig FIA-man Bayer het grotere plaatje gaat overzien met meer strategische keuzes.

Op commercieel vlak denkt Red Bull vooral meer geld uit AlphaTauri te kunnen halen en één manier om dat te doen is door een nieuwe titelsponsor aan het team te koppelen. Niet voor niets liet Tost op de vraag of een terugkeer naar Toro Rosso mogelijk zou zijn al weten: "Ik denk dat er nog wel andere manieren zijn om er meer geld uit te halen." Daarbij valt overigens niet uit te sluiten dat een nieuwe titelsponsor alsnog aan een meer algemene naam gekoppeld wordt, in ieder geval voor het chassis om op dat vlak enige consistentie te hebben - hetgeen de FIA graag ziet.

Gesprekken met geïnteresseerde partijen gaande: Hugo Boss en Orlen

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zou het kledingmerk Hugo Boss momenteel de eerste gegadigde zijn om de nieuwe titelsponsor van de brigade uit Faenza te worden, al is er formeel nog geen besluit genomen. Hugo Boss heeft in ieder geval een lange historie in de Formule 1, die zich vooral toespitst op McLaren en ook de gloriejaren van het team uit Woking omvat. Momenteel is Hugo Boss op iets bescheidener schaal verbonden aan Aston Martin.

Het Duitse merk zou echter open staan voor een prominentere rol in de Formule 1, hetgeen nauw samenhangt met algemeen directeur Daniel Grieder, die in 2021 aan het hoofd van de Boss Group is komen te staan. Hij was voordien verantwoordelijk voor de marketingprogramma's van Tommy Hilfiger, waarvoor hij ook bij de Formule 1 en in het bijzonder bij Lewis Hamilton betrokken was. Hugo Boss wil graag een jonge doelgroep aanspreken en de Formule 1 kan daar gezien de huidige populariteit bij aansluiten. Daarnaast kan de deal ook een overname van Red Bulls kledingmerk AlphaTauri omvatten. In dat geval zal de F1-sponsoring onderdeel uitmaken van een breder geheel.

De betrokken partijen willen echter niet op de berichtgeving reageren, waardoor het geheel nog ietwat prematuur is. AlphaTauri heeft eerder al wel laten doorschemeren dat een officieel besluit nog meerdere weken op zich laat wachten en normaliter in september moet volgen. Naast Hugo Boss is ook huidige partner Orlen in beeld. Helmut Marko laat derhalve ook weten: "We hebben momenteel twee kandidaten om onze titelsponsor te worden. Die twee zijn eigenlijk niet met elkaar te combineren", geeft Marko aan dat het de één of de ander moet worden. Als de onderhandelingen tussen Hugo Boss en AlphaTauri tot een goed einde worden gebracht, is nog niet helemaal duidelijk hoe de teamnaam er concreet uit gaat zien en hoe Hugo Boss daar invulling aan wil geven. Zo kan het merk de naam Boss inzetten, maar eventueel ook die van kledinglijn Boss Orange.