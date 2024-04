De combinatie Max Verstappen, Red Bull Racing en Honda is momenteel een bijzonder succesvolle in de Formule 1. De Nederlander heeft in 2021 zijn eerste wereldtitel in een door Honda-aangedreven auto gegrepen, die overigens ook een speciaal plekje heeft in de recent geopende Honda Racing Gallery te Suzuka. Sinds de invoering van het nieuwe reglement in 2022 domineren Verstappen en Red Bull de sport, waarbij de Limburger ook steevast de bijdrage van Honda benadrukt. Honda is eind 2021 officieel vertrokken uit de Formule 1, maar levert nog altijd de motoren voor beide Red Bull-teams en zorgt voor volledige technische ondersteuning. Verstappen heeft daardoor laten weten: "Voor mijn gevoel is er in de relatie met Honda niet veel veranderd."

Vanaf 2026 zal dat wel het geval zijn. Dat jaar moet Red Bull het doen met eigen motoren van Red Bull Powertrains, die in samenwerking met Ford worden ontwikkeld. Honda slaat de handen ineen met Aston Martin. Alhoewel de rijdersmarkt volop in beweging is en geruchten door de onrust binnen Red Bull alle kanten op zijn geschoten - eveneens over Adrian Newey - weet Honda dat de relatie met Verstappen dan (voorlopig) eindigt. Het Japanse merk wordt herenigd met Fernando Alonso, al heeft HRC-topman Koji Watanabe het afscheid van Verstappen een gemis genoemd tijdens een exclusief interview met de Nederlandse tak van Motorsport.com.

Onderling respect: "Wijzen naar Honda-logo was speciaal"

"We hebben een erg goede relatie met Max. De Honda-werknemers houden van Max. We zijn trots dat we met Max samenwerken en zullen hem in de toekomst missen", aldus Watanabe. Gevraagd hoe belangrijk Verstappen voor het huidige succes van Honda in de koningsklasse is, vervolgt de voorman van de Honda Racing Corporation: "Hij is enorm belangrijk natuurlijk. Hij is momenteel de nummer één coureur in de Formule 1. Natuurlijk is het teammanagement ook belangrijk en het materiaal, maar het gaat om de combinatie. Die combinatie is cruciaal en Max is daar een belangrijk onderdeel van."

Naast de gevierde successen zegt Watanabe ook het onderlinge respect te waarderen. "Hij denkt altijd aan ons en zegt ook in de publiciteit vaak 'bedankt, Honda'. Hij deelt zijn waardering voor Honda met de buitenwereld en dat is belangrijk voor alle mensen die voor ons werken." Die waardering kwam onder meer naar voren na de Oostenrijkse Grand Prix van 2019, toen Verstappen op het podium naar het Honda-logo wees. Het is voor Watanabe nog altijd een persoonlijk hoogtepunt. "Ik was op de Red Bull Ring in Oostenrijk en stond onder het podium", vervolgt de Japanner terwijl hij Verstappens beweging richting het Honda-logo imiteert. "Dat was een speciale dag." Een ander hoogtepunt volgde ruim drie jaar later, na Verstappens tweede wereldtitel, die in Suzuka werd veiliggesteld. "Tijdens de Honda Thanks Day aan het eind van 2022 heeft Honda Racing hem een NSX cadeau gedaan. Ik had de eer om dat cadeau te mogen presenteren", glundert Watanabe als hij erover praat. "Ik kwam aanrijden, stopte voor Max en deed hem de auto cadeau. Hij weet dat nog wel en voor mij is het een hele mooie herinnering."

Hopen op nieuwe samenwerking in de toekomst

Het totaalplaatje maakt dat Watanabe hoopt dat Honda's afscheid van Verstappen richting 2026 niet definitief is. Gevraagd of hij Verstappen op de iets langere termijn graag weer in een Honda aangedreven Formule 1-auto ziet, luidt het antwoord: "Ja, al denk ik niet dat die dag op hele korte termijn zal komen. Maar als we allebei met onze Formule 1-activiteiten doorgaan, dan hoop ik dat we op een dag weer kunnen samenwerken." Op de vervolgvraag of hij die hereniging ziet zitten nadat Verstappens contract eind 2028 is afgelopen, luidt het antwoord: "Ja." Watanabe benadrukt echter dat hij voordien nog meerdere successen hoopt te vieren met de drievoudig wereldkampioen onder het huidige reglement. "We hebben nog twee jaar samen en hebben beloofd om ons best te doen om samen met Max, en samen met Red Bull, nog meer kampioenschappen te winnen."