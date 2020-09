Horner ziet gelijkenissen tussen rijstijl Schumacher en Verstappen

Sinds het vertrek van Daniel Ricciardo bij Red Bull Racing heeft Max Verstappen in anderhalf seizoen twee teamgenoten had. In eerste instantie was dat Pierre Gasly, die na twaalf races in 2019 vervangen werd door Alexander Albon. Beide rijders hadden en hebben de grootste moeite om Verstappen bij te benen. De Nederlander lijkt binnen Red Bull op eenzame hoogte te staan en dat ligt volgens Horner deels aan zijn kwaliteiten. “Hij heeft zoveel natuurlijke snelheid, geweldig veel talent en kunde”, zei Horner in gesprek met ESPN. “Hij heeft veel vertrouwen en geloof in eigen kunnen. Hij heeft een angstaanjagende wagenbeheersing en race-inzicht en nu heeft hij ook ervaring. Als je zo’n pakket hebt als je 22 bent, dan heb je een competitieve racemachine.”

Dat is volgens Horner niet de enige verklaring voor het verschil met Albon en Gasly: de Britse teambaas wijst ook naar de Red Bull-bolides, die lastig te besturen zijn op de limiet. Daarbij komen de kwaliteiten van de coureur Verstappen ook naar voren. “Ik zou het vergelijken met Michael Schumacher toen hij midden jaren ’90 voor Benetton reed en er niet veel teamgenoten waren die de auto op dezelfde manier als Michael konden besturen”, vertelde Horner, die hetzelfde nu bij Red Bull ziet gebeuren. “Ik denk dat Max in staat is om met deze auto hetzelfde te doen. Hij kan omgaan met een aantal nuances van de auto en die brengen hem niet van zijn stuk. Terwijl het bij Pierre, soms ook bij Daniel en bij Alex wel invloed heeft. Dat is waar we als team op gefocust zijn, het netter proberen te maken en het proberen te verminderen van de gevoeligheid van de auto.”

Wat een bijkomend probleem was voor Gasly en nu ook voor Albon, is dat Verstappen goed uit de voeten kan met die lastiger te besturen auto’s. En zolang Verstappen in die gevoelige auto’s dichter bij Mercedes zit dan in een auto die makkelijker te besturen is, blijft Red Bull de gevoelige auto doorontwikkelen. “Het is uiteindelijk een dilemma, omdat je altijd wordt aangetrokken tot de snelste auto. Dat is natuurlijk”, meent Horner. “Soms hebben de coureurs het niet over dezelfde dingen [tijdens een debriefing], en dan ben je altijd geneigd om te luisteren naar de snellere coureur met de snelste tijd. Dat is je menselijk instinct.”