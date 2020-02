Horner ziet geen kwade opzet in kopieergedrag Racing Point

Racing Point stond tijdens de eerste testweek in Barcelona in het middelpunt van de belangstelling toen het de RP20 onthulde, een wagen die verdacht veel lijkt op de Mercedes W10 van vorig jaar. Hoewel sommige teams niet blij zijn met het feit dat teams elkaar kopiëren, denkt Horner dat het goed is dat ook de kleinere teams op deze manier steeds competitiever worden.

“Deze samenwerkingen zijn logisch”, aldus Horner. “Hoe moeten teams als AlphaTauri, Racing Point, Haas en zelfs Sauber meedoen als ze de ophanging en versnellingsbak niet kunnen kopen? Alle ontwikkeling die ze dan zelf moeten doen, nemen een groot deel van de beschikbare middelen in beslag. Het is natuurlijk zo dat bepaalde teams wat betreft het klonen van wagens verder gaan dan anderen, maar ik heb er niet echt problemen mee zolang het binnen de reglementen valt. Het zorgt ervoor dat Liberty een sterk startveld heeft. Zo blijft de Formule 1 voor de teams zo betaalbaar. Je wilt natuurlijk niet dat de tien wagens op elkaar lijken, maar er zijn zeker elementen van de wagen die uitwisselbaar zijn. Dan heb ik het over de ophanging en de versnellingsbakken, dat is gewoon logisch.”

McLaren pleit voor strenge controles

Hoewel er op dit moment geen twijfel bestaat of Racing Point wel binnen de reglementen gewerkt heeft, is McLaren-teambaas Andreas Seidl wel van mening dat er streng gecontroleerd moet worden of teams hun boekje te buiten gaan bij het samenwerken met andere teams. “Ik denk eerlijk gezegd dat de reglementen redelijk helder zijn, we weten wat mag en wat niet toegestaan is. Het is dit jaar al heel belangrijk dat deze reglementen gevolgd worden”, aldus Seidl. “Er zijn aan de CFD-kant of de windtunnel beperkingen van wat wel en niet toegestaan is. Ik neem aan dat men hier nu al op gecontroleerd wordt. Het mag niet zo zijn dat een team het werk opknapt en dat een andere formatie het vervolgens kan gebruiken. Dat zou zeker niet binnen de regels zijn.”

Met medewerking van Jonathan Noble