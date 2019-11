Razende Horner: "Ongelooflijk strenge straf voor Verstappen"

Verstappen reed een indrukwekkende race op het Circuit of the Americas in Austin en rukte op van de zestiende naar de vierde plaats. In de laatste ronde probeerde hij nog de podiumplaats van Raikkonen af te snoepen en daarbij ging hij met alle vier de wielen over de witte lijn bij Bocht 17. De wedstrijdleiding gaf de Red Bull-coureur daarom een tijdstraf van vijf seconden. Net voor Verstappen het podium zou betreden, moest hij zijn derde plek weer afstaan aan de Fin van Ferrari.

Horner reageerde furieus op die beslissing van de stewards. "Er gingen vandaag voortdurend wagens van de baan, maar daar wordt geen actie tegen ondernomen", briest Horner bij het Britse Sky Sports. "Ik denk dus dat het ongelooflijk streng is om Max te bestraffen. Het is gewoon verkeerd."

"We moeten hier naar kijken, want het was voor mij gewoon hard maar fair racen", vervolgde de teambaas. "Het was een slechte inschatting van de stewards. We hebben wagens heel de dag van de baan zien gaan, dus om Max dan te bestraffen, dat is niet juist."

Ook vader Jos Verstappen was bijzonder boos over de straf voor zijn zoon. Ga hieronder naar zijn reactie.