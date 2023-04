Wedstrijdleider Niels Wittich herinnerde de teams er voor de Grand Prix van Australië aan dat het volgens het reglement 'te allen tijde verboden is om in de hekken aan de pitmuur te klimmen'. Het was een opmerkelijke aantekening, aangezien het al jarenlang traditie is voor teamleden om in die hekken te klimmen om een goed resultaat voor de coureurs te vieren.

Deze traditie was volgens de regels altijd al verboden, maar de FIA zag het steeds door de vingers. Aanleiding tot het strenger naleven van deze regels, waren de beelden van de monteurs van Red Bull en Aston Martin in Saudi-Arabië, waar ze hoog in de hekken klommen. Dat gebeurde twee weken eerder in Bahrein ook al, waarop de FIA besloot om nu in te grijpen. Dit uit vrees dat het een keer fout gaat met het klimmen, waarbij een monteur of voorwerpen op de baan kunnen vallen, of dat er juist onderdelen van de baan naar de pitstraat vliegen.

Voor Red Bull-teambaas Christian Horner kwam deze ingreep van de FIA als een verrassing. "Ik was eerlijk gezegd verrast om te zien dat dit een probleem was", antwoordt Horner op de vraag van Motorsport.com. "Alles wat met veiligheid te maken heeft, moet zeer serieus genomen worden. Maar het is een vrij iconisch moment als een auto over de finish komt en het team in de hekken klimt om te vieren. En ik heb er persoonlijk, zolang dit op een veilige manier gebeurt, nog nooit een probleem in gezien. Ik dacht altijd dat dit bij de Grands Prix hoorde. We hebben dat 94 keer bereikt met Red Bull Racing en nog nooit hebben we een blessure gehad of leken er problemen te zijn. Maar als dit de regels zijn, dan is dat zo."

Voor de kosten opdraaien

McLaren-CEO Zak Brown weet 'niet precies wat de aanleiding was om het te veranderen' en was 'niet op de hoogte van een incident'. "Dat gezegd hebbende is de veiligheid van cruciaal belang voor ons allemaal en als zij het gevoel hebben dat het potentieel niet veilig is, dan zijn dat de regels en houden we ons daar aan."

Bij Aston Martin zijn al duidelijke afspraken gemaakt naar aanleiding van de herinnering van de FIA. Teambaas Mike Krack benadrukt dat Fernando Alonso en Lance Stroll 'absoluut niet zullen opdraaien voor de kosten van de boetes als het team in de hekken klimt'. "We moeten dit respecteren, aangezien het puur om veiligheidsvoorschriften gaat. Als dat de regel is, dan houden we ons daar aan. Als iemand [van Aston Martin] dat niet doet, dan betalen zij zelf de boete." In Melbourne is het in ieder geval geen probleem, aangezien er aan de pitmuur geen hekken staan, maar glazen platen. "Dat is dus één [mogelijk probleem] opgelost", aldus Krack.

