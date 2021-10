Horner: "Respect voor Mercedes, maar heb verder niets met ze"

Voor het eerst sinds 2013 doet Red Bull Racing weer serieus mee om de wereldtitels in de Formule 1. In de tussenliggende tijd heeft het Mercedes-team onder leiding van Toto Wolff amper wat overgelaten voor de concurrentie. Met zeven achtereenvolgende constructeurstitels, zes kampioenschappen voor Lewis Hamilton en eentje voor Nico Rosberg heeft de formatie uit Brackley de Formule 1 de afgelopen acht jaar beheerst. Met kopman Max Verstappen hoopt Red Bull daar dit jaar verandering in te brengen. De Limburger gaat momenteel aan de leiding in het wereldkampioenschap en met nog zes races te gaan is het ongemeen spannend.

Teambaas Horner heeft geen enkel ontzag voor de succesvolle formatie van zijn rivaal Toto Wolff: “Er is respect over en weer”, zei de Britse topman in een interview met het Duitse Sportbild. “Maar we hebben eigenlijk weinig te maken met Mercedes, er is niet echt een wederzijdse relatie maar het is wel respectvol.” Mercedes wordt in Milton Keynes ook niet gezien als een rolmodel voor een succesvolle toekomst, stelt Horner: “Dat team heeft het afgelopen decennium gedomineerd, maar wij stellen onze eigen doelen en hebben onze eigen normen. We volgen wat dat betreft niemand.”

Psychologische spelletjes

De titelstrijd wordt uiteraard op de baan beslist, maar ook daarbuiten wordt een psychologische strijd gevoerd. Zo flankeren Wolff en Horner elkaar regelmatig in de wekelijkse persconferenties en sparen de twee elkaar niet. Ook tussen Verstappen en Hamilton is er wederzijds respect, maar regelmatig worden er slinkse steken onder water uitgedeeld. Gevraagd wie de gemeenste trucs heeft, reageert Horner met een lach. “Dat kan ik niet zeggen”, om vervolgens door te gaan: “Het wereldkampioenschap is buiten de baan net zo competitief als erop. Er ontstaat altijd wrijving. Mercedes wil de titel natuurlijk verdedigen, wij willen hem eindelijk eens winnen. Dat is de enige reden dat we hier zijn.”

De Grand Prix van Turkije was overduidelijk een sterker weekend van Mercedes, maar bij Red Bull heeft men volop vertrouwen goed voor de dag te komen in de aankomende wedstrijden. “Je kunt het niet alleen met geluk doen”, reageert Horner op de vraag wat het beslissende detail is in de titelstrijd. “Je moet een betrouwbare auto hebben, natuurlijk moeten wij zorgen voor de snelheid en de beste strategie. Het is niet zo dat alles afhangt van een variabele. Het complete pakket moet perfect draaien. Dit is de eerste keer in jaren dat Mercedes zo onder druk staat en daar moeten we gebruik van maken.”